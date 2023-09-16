علاء عابد: الرئيس السيسى أكد مدى الحب بينه وبين الشعب المصرى

قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن محافظة بني سويف هي إحدى محافظات الصعيد التي كانت بحاجة إلى دعم القيادة السياسية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تؤكد من محافظة بني سويف عدة قرارات.

وأضاف عابد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية Extra news، أن القرار الأول يشتمل على برامج الحماية الاجتماعية التي أصدرها اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال علاوات أو من خلال برامج حماية اجتماعية متعلقة بزيادة المعاشات، أو زيادة الحد الأقصى للأجور.

شعب عظيم يقف وراء بطل عظيم

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدّث اليوم بصراحة، عهدناها منه دائمًا مع المواطنين، بأن مصر واجهت تحديات كثيرة، وأزمات مرّت بها مع العالم كله مثل الأزمة الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، لكن مصر ظلت واقفة وشامخة بسواعد أبنائها وبتكاتف الشعب المصري وراء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة بني سويف، هي زيارة أب لأسرته أكد من خلالها مدى الحب بينه وبين الشعب المصري الذي راهنا عليه كثيرًا وقلنا بأن هذا البطل العظيم يقف وراءه شعب عظيم أيضًا، وهو ما رأيناه في عيون الأطفال والشباب والنساء والرجال.