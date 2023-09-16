لا يفوتك هذا المساء| تسجيل الغياب يوميًا وحظر الهواتف بكاميرات بالمدارس.. ومصير الزيادة الجديدة في الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

تنوعت أخبار هذا المساء اليوم السبت 16 سبتمبر ما بين أخبار هامة عن التعليم وأخرى عن الفن فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز الأخبار في نشرة "لا يفوتك هذا المساء".

تسجيل الغياب يوميًا وحظر الهواتف بكاميرات بالمدارس.. قرارات مهمة من وزير التعليم

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان شرف مدير مكتب المحافظ، وآية جمال معاون المحافظ، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ونادية فتحي وكيلة المديرية، ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة.

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بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

يستعد المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة إقرار زيادة جديدة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص، بناء على جلسات تشاورية تنطلق مطلع أكتوبر المقبل، مع ممثلى اتحادات العمال والغرف التجارية والصناعات ورجال الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء المجلس من مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

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20 فيلمًا تتنافس على جوائز الأعمال القصيرة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب منافسة بين 20 فيلمًا على جوائز مسابقة الأعمال القصيرة، وذلك خلال دورته الأولى، والتي تقام برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وقال الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم، المدير الفني للمهرجان، أن القائمة تضم 9 أفلاما أجنبية، وهي "صبيّان" من اليابان، و"الدراجة الثابتة" أنجلترا، و"لغة الخيال" سويسرا، و"آنا مورفوس" البرتغال، و"أضواء" سلوفاكيا، و"بيون بافيليون" الصين، و"لا تنسى الشمبانيا" البرازيل، و"القناع المكسور" نيجيريا، و"الحياة الأخرة" تنزانيا.



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قصور الثقافة تطلق الملتقى الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية بالعريش.. الإثنين

تنطلق فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، بالعريش وعدة مدن بمحافظة شمال سيناء، الاثنين المقبل، 18 سبتمبر، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وتستضيف به 120 شابا وفتاة من محافظات الوادي الجديد وأسوان ومطروح وشباب "الشلاتين وحلايب وأبو رماد" من البحر الأحمر، وشمال سيناء وجنوب سيناء، وشباب الأسمرات من القاهرة، في أسبوع ثقافي مكثف يستمر حتى 24 سبتمبر الحالي.

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