إكسترا نيوز ترصد إشادات المواطنين بقرارات الرئيس السيسي خلال زيارته لـ بني سويف

رصدت كاميرا extra news، إشادات المواطنين بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لبني سويف.

وقال أحد المواطنين، إن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تغفل على أحد، يكفي العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن أننا نعيش في حالة أمن وأمان، وهذا لا يقدر بثمن، لافتاً إلى أن هناك أزمات اقتصادية وعالمية ومشاكل، لكننا في مصر نعيش في أمن وأمان، ونحيا أفضل من غيرنا بكثير، ونتمنى تكملة الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي

ووجه مواطن آخر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرارات التي أصدرها، معقبا: "الشعب المصري كله من أبناءك".

ووجهت إحدى المواطنات رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه للمواطن المصري، وانجازاته التي حققها في سبيل الإعلاء من حياة المواطن.

وقال شاب: "شكراً يا ريس على القرارات التي اتخذتها اليوم والتي تمس المواطن المصري البسيط".

وقال آخر: "متشكرين يا ريس على دعم الفلاح ودعم الموظفين وزيادة المعاشات، واحنا معاك يا ريس لآخر المشوار.. تحيا مصر.