السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إكسترا نيوز ترصد إشادات المواطنين بقرارات الرئيس السيسي خلال زيارته لـ بني سويف

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

رصدت كاميرا extra news، إشادات المواطنين بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لبني سويف.

وقال أحد المواطنين، إن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تغفل على أحد، يكفي العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن أننا نعيش في حالة أمن وأمان، وهذا  لا يقدر بثمن، لافتاً إلى أن هناك أزمات اقتصادية وعالمية ومشاكل، لكننا في مصر نعيش في أمن وأمان، ونحيا أفضل من غيرنا بكثير، ونتمنى تكملة الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي 

ووجه مواطن آخر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرارات التي أصدرها، معقبا: "الشعب المصري كله من أبناءك". 

ووجهت إحدى المواطنات رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه للمواطن المصري، وانجازاته التي حققها في سبيل الإعلاء من حياة المواطن.

وقال شاب: "شكراً يا ريس على القرارات التي اتخذتها اليوم والتي تمس المواطن المصري البسيط". 

وقال آخر: "متشكرين يا ريس على دعم الفلاح ودعم الموظفين وزيادة المعاشات، واحنا معاك يا ريس لآخر المشوار.. تحيا مصر. 

 

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات بني سويف مدينة العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمواطنين عن عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

للموظفين وأصحاب المعاشات.. أبرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

برلمانى يكشف لـ"آخر النهار" مفاجأة عن موعد تطبيق قرارات الرئيس بزيادة الأجور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطيني طعنا في هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى