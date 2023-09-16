لماذا استخدم الرئيس السيسى كلمة "جبر الخاطر" فى خطاب بنى سويف؟

علق الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وأستاذ علم الاجتماع، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بني سويف، قائلًا إن هذا النمط من الخطاب لم نشهده من قبل، ونحن إزاء قائد وزعيم يكلم شعبه بقدر كبير من البساطة والتقدير والاحترام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "استخدام الرئيس كلمة جبر الخاطر مهمة جدًا، لأنها تدل على أنه يقدر الشعب ويحترمه، وهو معه ومنه، والكلمة نستخدمها في العلاقات التي فيها نوع من الحميمية والود والتشاركية، تدل على تقدير الرئيس للشعب واحترامه للشعب، وإدراكه لمعاناة الشعب".

خطاب الرئيس يدل على علاقة وثيقة بين الشعب والقائد فيها شفافية وثقة

ولفت إلى أن الحكومة تتحمل المسئولية، لكن الشعب صبر وتحمل، يخوض كل الصعاب، والمصري صبور وحمول، كل الأزمات التي يمر بها الشعب نجده صامدًا، لأن لديه روحًا حضارية، وليس حديث النشأة، عنده تراكمات تاريخية، ومخزون حضاري.

وأوضح أن خطاب الرئيس يدل على علاقة وثيقة بين الشعب والقائد فيها شفافية وثقة، كما أن فكرة المكاشفة والمصارحة والشفافية يجب أن نقدرها حق تقديرها، ونقدر أن كلنا في مركب واحد، ونقدر مصارحة الرئيس السيسي بوجود مشكلات حقيقية، وأن الدولة لا تدخر جهدًا لمواجهتها.