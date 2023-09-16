السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الغردقة السينمائي" يعرض "أبناء رمسيس" المرشح ضمن القائمة القصيرة للأفلام الفرنسية بالأوسكار

الفيلم الفرنسي ابناء
الفيلم الفرنسي "ابناء رمسيس"

شهدت الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب عرض الفيلم الفرنسي "أبناء رمسيس"، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الطويلة "المسابقة الرسمية"، وهو الفيلم الذي تم اختياره أخيرًا ضمن القائمة القصيرة للأفلام الفرنسية المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

فيلم "أبناء رمسيس" الذي عرضه مهرجان كان السينمائي في دورته الاخيرة   من إخراج كليمانت كوجيتور، وتدور أحداثه في حي "كوت دور" الفرنسي ذا التركيبة السكانية المتنوعة، حيث يوجد العراف الموهوب "رمسيس"، والذي يشعر بالتهديد كغيره من أهل الحي بسبب مجموعة من الشباب الجريء الذي يروع السكان، ولكن "رمسيس" يمتلك رؤية مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة.

ويقول الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني لمهرجان الغردقة السينمائي أن كليمانت كوجيتور من المخرجين المهمين في السينما الفرنسية، فهو صانع أفلام يجمع في أعماله بين السينما والفن المعاصر، درس في كلية فنون في توركون  بفرنسا،  وعُرِض فيلمه الروائي الأول بأسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 2015، كما حصلت أفلامه على عدد من الجوائز.

تقام الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست  في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، يقام المهرجان برعاية من وزارة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

20 فيلمًا تتنافس على جوائز الأعمال القصيرة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

ويشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب منافسة بين 20 فيلمًا على جوائز  مسابقة الأعمال القصيرة، وذلك خلال دورته الأولى، والتي تقام برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وقال الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم، المدير الفني للمهرجان، إن القائمة تضم 9 أفلاما أجنبية، وهي "صبيّان" من اليابان، و"الدراجة الثابتة" أنجلترا، و"لغة الخيال"  سويسرا، و"آنا مورفوس" البرتغال، و"أضواء" سلوفاكيا، و"بيون بافيليون" الصين، و"لا تنسى الشمبانيا" البرازيل، و"القناع المكسور" نيجيريا، و"الحياة الأخرة"  تنزانيا.

وأشار إلى مشاركة 11 فيلمًا من الدول العربية، وهي "إبرة وخيط" من السودان، و"فوتوغراف" سوريا، و"العالم رائع" الكويت، و"عبد" الأردن، و"فتى الجمبري" اليمن، و"جالينا الموصل" العراق، و"المنيور" من سلطنة عمان، بينما يشارك فيلمان من السعودية هما "كبريت"، و"تجربة اداء"، وكذلك فيلمان من مصر هما "رسالة من مجهول"، و"ما يحدث في حياة نادين".

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