السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد دخول الجامعات 2023.. المجلس الأعلى للجامعات يكشف الخريطة الزمنية

الجامعات
الجامعات

أيام قليلة تفصلنا عن العام الدراسي الجديد سواء للمدارس أو الجامعات، ويبحث العديد من الطلاب عن موعد دخول الجامعات 2024 وقد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تفاصيل الخريطة الزمنية للجامعات و موعد دخول الجامعات 2023 .

 

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موعد دخول الجامعات 2023

حدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية لبداية العام الدراسي الجديد 2023 وموعد دخول الجامعات والتى جاءت كالتالى:

_ يبدأ الفصل الدراسي الأول في الجامعات 2023 -2024 بداية من السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، حيث سينتهى الفصل الدراسي في الخميس 4 يناير 2024.

_ تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

_ إجازة منتصف العام 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

_ يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.

_  امتحانات الفصل الدراسى الثانى في الجامعات 2024 خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأعلنت الجامعات عن استعدادها للعام الدراسي الجديد والذي سوف ينطلق فى الجامعات والمدارس يوم 30 سبتمبر المقبل وستحدد كل كلية فى كل جامعة الجدول الخاص بها، وأعلنت التعليم العالى والبحث العلمى وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات سوف تستقبل الطلاب فى أول يوم لهم للتعريف بالجامعة وأهميتها وأماكنها ثم يتم بعد ذلك التعرف على الجداول الخاصة بكل قسم وكل كلية فى الجامعة ومعرفة أهميتها، وأشارت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن كل جامعة سوف تسلم تقرير بالعملية التعليمية للمجلس الأعلى للجامعات. 

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