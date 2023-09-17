"شوربة دجاج للروح.. عدد نعمك" لجاك كانفيلد (1)

غالبًا ما نسير في حياتنا منشغلين بأنفسنا، وعلى مشكلاتنا، هناك فواتير يجب أن ندفعها وزحام مروري يجب أن نتجاوزه ومتطلبات يجب أن نفي بها وأعمال يجب أن نديرها ولكن هناك الكثير من الخير في العالم والكثير من الجمال حولنا، كل ما نحتاج إليه هو أن نغير من بؤرة تركيزنا، عندما نغير بؤرة تركيزنا تصبح الحياة أكثر سخاء.

في السطور التالية نستعرض بعض الاقتباسات من "كتاب شوربة دجاج للروح .. عدد نعمك"

يحتوى الكتاب على مجموعة من القصص الملهمة التي تعلمنا كيف ننظر إلى الجانب المضئ من حياتنا، ونعدد النعم التي تغمرنا كل يوم، فهناك نعمة الصحة وتأتي على رأس النعم وهناك نعمة الأصدقاء والأسرة والأمان.

كل يوم فى حياتنا يوجد شيء يجب أن نشعر بالامتنان إزاءه، سواء كان ذلك الشيء هو سطوع الشمس أو نسمات الهواء العليل، كذلك فإن انقطاع التيار الكهربائى و الأمراض والمتاعب المهنية والأزمات المالية، وتحديات السكن والهموم الأسرية كلها اختبارات لنا، ولكن هناك دوماً جانباً مضيئاً، فهذه التحديات تعيد تشكيل حياتنا من جديد وتذكرنا بكثير من النعم التي ربما لا نشعر بأهميتها إلا حين تتوارى عنا كما أنها تعيد ترتيب أولوياتنا وندرك من خلالها ما هو المهم بالنسبة لنا.

نعمة الامتنان:

إن الامتنان يطلق العنان للاستمتاع بالحياة – ميلودي بياتي

إن الامتنان هو ذاكرة القلب

بعض الناس ينعمون بالحياة الطويلة، وبعضهم لا، وبدلًا من أن نسأل لماذا ؟ يجب أن نكون ممتنين لما نملكه وعلينا أيضًا أن نلاحظ الأمور الجيدة التي تحدث لنا أثناء المواقف العصيبة

لقد بدأت أدرك أن الأشياء الجميلة والبسيطة في الحياة هي الأشياء المهمة فعلًا في النهاية

إن الحياة بسيطة حقًا، لكننا نصر على أن نجعلها معقدة - كونفوشيوس

تمر حياتنا بتغييرات ضخمة تمثل إلى حد ما فرصًا أخرى – هاريسون فورد

المؤمن يرى الأمور الخفية، ويصدق اللامعقول ويتقبل المستحيل

لم يستطع البشر أن يجعلوا أية مادة في مرونة الروح البشرية – بيرن ويليامز

نعمة الحياة

تحوي الحياة العديد من النعم البسيطة ويحمل كل يوم سحره الخاص المتفرد -جون ماكلويد

إن المصاعب والشدائد والمحن التي تقابلنا في الحياة .. كلها نعم وإيجابيات ، فهي تعلم الإنسان التماسك والاعتماد على الذات – ويليام ماثيوز

توفر لك مصاعب الحياة ومباهجها نوافذ تطل منها على الفرص التي تسنح لك لكي تحدد قيمك وأهدافك. حاول أن تنظر إلى العوائق باعتبارها درجات سلالم تصعد بها نحو الحياة التي تريد

حول جراحك إلى مصادر للحكمة - أوبرا وينفري

إن الخطوة الأولى تجاه الوصول إلى مكان ما أن تقرر أنك لن تبقى حيث أنت –جون بيربونت

من بين أسرار الحياة أنها تصنع أحجار سلالم الصعود إلى القمة من أحجار العثرات - جاك بين

إنني أؤمن بأنك هناك شيئًا داخلك يساعدك على التغلب على العقبات، التي تسد الطريق أمامك، هناك الأمل، قد يتطلب الأمر وقتا ولكنك ستتجاوز العقبات

بينما نحاول أن نعلم أبناءنا كل شئ عن الحياة ، يعلمنا أبناؤنا حقيقة الحياة – انجيلا سكوينت

استغل اللحظات الثمينة لتعيش الحياة كاملة في كل ثانية من كل يوم –مارشا وايدر

الحياة هى ما نصنعه نحن ، دائمًا كانت هكذا ، ودائمًا ستظل هكذا –الجدة موسى

عندما يصل إليك قطار البطالة – يمكنك أن تسمح له بأن يدهسك أو يمكنك أن تتماسك وأن تقرر إلى أين تذهب حتى تحقق الاستفادة القصوى منه

إن الكارثة فرصة تمتطي رياحًا عاتية – مثل صيني

إن ما يبدو لنا في ظاهرة تجارب مريرة ، يكون نعمًا مختفية –أوسكار وايلد

إن الطيور تغني بعد العاصفة : لماذا لا يشعر البشر بمثل هذه الحرية لكي يسعدوا بما تبقى لهم

إن واجبك هو أن تكتشف عالمك ثم تكرس نفسك له بكل إخلاص -بوذا

عندما تنظر إلى حياتك ، فإن أعظم لحظات السعادة هي السعادة العائلية - د.جويس براذرز

السفر وتغيير المكان يجددان نشاط العقل -سينيكا

أهمية التوجه في الحياة

إن الإعاقة الوحيدة في الحياة هي التوجه السلبي – سكوت هاملتون

أنظر دومًا إلى الجانب المشرق من الحياة

السعادة توجه ، ونحن إما أن نجعل أنفسنا بائسين أو سعداء أو أقوياء وكلا الأمرين يتطلب القدر نفسه من الجهد – فرانسيسكا رايجلر

هل تريد إكسيرا لدراما الحياة ؟ إنه الضحك – روبرت دبليو

تضعنا الحياة أحيانًا في مواقف لكي نضحك فيها حتى نمنع أنفسنا من البكاء وسواء كان ذلك جنونًا أم لا فإن الضحك غالبًا ما يكون أفضل بمراحل من البكاء – دايان ستارك

ما نراه يتوقف في الغالب على ما نبحث عنه – سير جون لوبوك

إن التوجه شئ صغير ، يحدث فارقًا كبيرًا – وينستون تشيرشل

الله لا يعرضنا لامتحانات لا يمكننا تحملها

هل يوجد أسوأ من الإصابة بمرض السرطان في جسمك ؟ نعم، سرطان الروح. هناك الكثير من الأشخاص يبدون أحياء وأصحاء لكنهم تعساء مع أنفسهم ومع كل ما يحيط بهم وبعض النظر عن الأمور الإيجابية في حياتهم فإنهم يبحثون عن السلبيات وبعض النظر عمن يحاول أن يحبهم أو يعطف عليهم لا يروقهم هذا أبدًا.

متعة العطاء