ولايتا ديتشا وجورماهيا.. أبرز 10 هزائم للزمالك في البطولات الإفريقية

تلقى نادي الزمالك هزيمة صادمة أمام مضيفه أرتا سولار الجيبوتي في المباراة التي جمعتهما بذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بهدفين دون رد.

وظهر الزمالك بأداء ضعيف رغم فارق المستوى بينه وبين أرتا سولار، وكان الأخير قريبًا من تحقيق نتيجة تاريخية على الزمالك.



وترصد «الدستور» أبرز 10 خسائر للزمالك عبر مشاركاته في البطولات الإفريقية

الجيش الرواندي

في الدور الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2003-2004 التقى الزمالك مع فريق الجيش الرواندي في دور الـ32 ولعبا مباراة الذهاب بالقاهرة وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف الزمالك في المباراة جمال حمزة، وتامر عبدالحميد،وحازم إمام.

وفي مباراة الإياب خسر الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف وودع البطولة.

خماسية أشانتي كوتوكو والنجم الساحلي

التقى الزمالك فريق أشانتي كوتوكو في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1987 وخسر بخمسة أهداف مقابل هدف.

كما تكررت الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية 2015.

ولايتا ديتشا

التقى الزمالك فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي في دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وخسر بهدفين مقابل هدف.

ثم فاز الزمالك في مباراة الإياب بنفس النتيجة، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح وفاز ولايتا ديتشا بنتيجة 4 ركلات مقابل 3.

جورماهيا

التقى الزمالك فريق جورماهيا نايروبي الكيني في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر الزمالك أمام فريق جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي ذلك الموسم توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

أورلاندو بايريتس

واجه الزمالك فريق أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل لأورلاندو بايريتس كلًا من: "لينوك باكيلا، تلو سيجولا، سفيسو مييني، داني كلاتي"، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

الوداد المغربي وصن داونز

التقى الزمالك فريق الوداد البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز ذهابًا بأربعة أهداف دون رد.

وانتصر الوداد إيابًا بخمسة أهداف مقابل هدفين، وصعد الزمالك للمباراة النهائية وواجه فريق صن داونز وخسر ذهابًا بثلاثة أهداف دون رد وفاز إيابًا بهدف دون رد وخسر اللقب.

الإفريقي التونسي

خسر الزمالك أمام فريق الإفريقي التونسي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في 2011 بأربعة أهداف لهدفين.

الأهلي

التقى الزمالك نظيره الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في عام 2013 وخسر بأربعة أهداف مقابل هدفين.