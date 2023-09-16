مواطن بحراوي يقدم الشكر للرئيس على الدعم المقدم للمواطنين

عقب إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم القرارات الخاصة بزيادة العلاوة الاستثنائية لغلاء المعيشة لتصل إلى مبلغ 600، بدلًا من 300 جنيه وذلك لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، كما تضمنت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للدخل لشاغلي الدرجة السادسة إلى مبلغ 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالدولة عمت الفرحة بين جميع أهالي محافظة البحيرة، حيث عبروا عن فرحتهم الكبيرة بهذه الزيادات التي تساعدهم على غلاء المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الزيادة

“الدستور” التقت مع مواطني محافظة البحيرة من أجل استطلاع رأيهم في القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم حيث عبر "محمد محمد البنداري" مقيم بناحية كفر لحيمر التابعة لدائرة مركز الدلنجات، عن فرحته العارمة من تلك القرارات الخاصة بزيادة المرتبات والمعاشات، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية الوقوف بجانب المواطنين من محدودى الدخل فى ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الدولة بل والعالم أجمع.

كما أكد محمد البنداري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت كل يوم أنه ينحاز إلى جانب المواطن البسيط وذلك من خلال القرارات التي يتم اتخاذها من أجل المساهمة في تقديم جميع الخدمات التي تساهم في مساعدة الأسر على المعيشة حيث يتم تقديم خدمات، ومبادرات في جميع مدن وقرى محافظة البحيرة سواء طبية مجانية للمواطنين أو مبادرات لتقديم المواد الغذائية بأسعار مخفضة ومحاربة جشع التجار.

حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة

كما أشار البنداري إلى أن الرئيس السيسي وضع قرى الريف المصري على الخريطة التنموية بإطلاق مشروع القرن "مبادرة حياة كريمة" التي تقوم على تطوير الريف المصري في جميع القطاعات من رصف الطرق والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المدارس وبناء المساجد وجهود كبيرة من أجل استيعاب الأعداد المترددين على جميع المنشآت الحكومية، وذلك في وقت قياسي، مطالبة الرئيس السيسي بالترشيح لفترة رئاسية جديدة وطالب البنداري جميع الشعب المصري بالوقوف إلى جانب القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال بناء الدولة الحديثة مصر الجديدة، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل الآن على استكمال الإنجازات المتعددة والمشروعات القومية العملاقة التي تم إطلاقها، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف إلى جانب الرئيس السيسي مطالبًا بإعادة ترشيحه لدورة رئاسة قادمة لاستكمال بناء الدولة المصرية.