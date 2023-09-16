السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

القمص داود لمعي يلتقي بعدد من كهنة الأرشيديوسس بأمريكا

كنيسة
كنيسة

زار الأب القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة، الأيام الماضية، منطقة الأرشيديوسس بالولايات المتحدة الأمريكية (شمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة) واستقبله الأب القمص أنطونيوس باقي، وكيل "الأرشيديوسس".


وعقد القمص داود لقاءً يوم الأربعاء الماضي مع مجمع كهنة شمال كاليفورنيا، وجاء موضوع اللقاء بعنوان "فرامل تعوق خدمة الكاهن" وتضمن أربعة محاضرات، أولاها مساء الأربعاء عقب صلاة العشية، وحملت عنوان "التغلب علي عدم المحبة" وثانيها في نفس اليوم وكان عنوانها "مناهج الكرازة".


واستكملت المحاضرات عقب قداس أمس  حيث تحدث في موضوع بعنوان "جَعَلْتُكَ نُورًا لِلأُمَمِ" (أش ٤٩: ٦) وآخر بعنوان "انْظُرْ مَاذَا أَنْتَ مُزْمِعٌ أَنْ تَفْعَلَ" (أع ٢٢: ٢٦).

*أنشطة رعوية بالكنيسة الأرثوذكسية :

في سياق متصل بالأنشطة الرعوية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ،صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، اليوم القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر.

وبتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، رسم نيافته عقب صلاة ٩٢ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس.

شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها، وأسر الشمامسة الجدد وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

وكانت قد احتفلت ايبارشية هولندا أمس بعيد نياحة القديسة فيرينا بكنيسة السيدة العذراء والقديسة ڤيرينا بمدينة بوسوم بهولندا.
وصلى قداس عيد القديسة من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية، صاحبا النيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) اللذان يزوران هولندا حاليًا. 
كما شارك في صلوات القداس مجمع كهنة الإيبارشية وخورس شمامسة الكنيسة وأعداد كبيرة من الشعب، في إطار حرص نيافته في الشماركة في احتفالات الإيبارشية.
 

 

 

 

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