السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيبارشية السويس تحذر من شخصا منتحل صفة راهب يجمع تبرعات

كنيسة
كنيسة

حذرت  إيبارشية السويس  للأقباط الأرثوذكس بمصر، والتي تخضع لإشراف الأنبا بموا أسقف الإيبارشية من التعامل مع شخص يدعي الراهب تادرس الرياني، يجمع التبرعات.

وقالت الإيبارشية في بيان لها، أن هذا الشخص يمر على التجار وأصحاب المحلات يجمع منهم تبرعات مالية بدون أيصالات أو إذن من أسقف الإيبارشية، مضيفًا أن هذا الشخص يدعي أن هذه التبرعات للدير وهذا مخالف للحقيقة فهو قد اشتري مزرعة في منطقة الاستصلاح بالسويس ويبني عليها بدون تصريح من الزراعة ودون تصريح من أي جهة، ما سينتج عليه متاعب ومشاكل وصدام مع الجهات المعنية.

مختتمًا: نرجوا من أبناء الكنيسة أن لايتعاملوا معه ووجهوا عطاياكم للمحتاجين والمعوزين.

 

من هو أسقف السويس؟

والأنبا بموا اسقف السويس من مواليد 6 يونيو 1970 حاصل على بكالوريوس التجارة والتحق بالدير سنة 1996 ويعتبر من أوائل رهبان دير مارمينا المعلق.

خدم كأمين للدير فترة خمس سنوات، كما أنه خدم خارج مصر في نيوكاسل بإنجلترا Newcastle، وفي دير البابا أثناسيوس الرسولي بإنجلترا England، تحت رعاية نيافة الأنبا أنتوني، وذلك من سنة 2008 إلى 2010.  وخدم أيضًا كأمين لمقر الدير بالقاهرة.

وهو يعتبر من أوائل الرهبان في دير مارمينا المعلق بأبنوب، وهو أول راهب يُختار من الدير لكي يصير أسقفًا.

جدير بالذكر أنه احتفلت ايبارشية هولندا  بعيد نياحة القديسة فيرينا بكنيسة السيدة العذراء والقديسة ڤيرينا بمدينة بوسوم بهولندا.

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