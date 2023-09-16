القاهرة الإخبارية: "الدفاع الروسية" تزوّد قاذفات "تو- 160" الاستراتيجية بصواريخ مجنحة

أعلنت الدفاع الروسية عن تزويد قاذفات "تو-160" الاستراتيجية بصواريخ مجنحة يصل مداها لأكثر من 6.5 ألف كم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأنَّ أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مُسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقتي كالوجا وتفير، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت الدفاع الروسية إنه جرى إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي.