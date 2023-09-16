السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: "الدفاع الروسية" تزوّد قاذفات "تو- 160" الاستراتيجية بصواريخ مجنحة

قاذفات
قاذفات

أعلنت الدفاع الروسية عن تزويد قاذفات "تو-160" الاستراتيجية بصواريخ مجنحة يصل مداها لأكثر من 6.5 ألف كم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأنَّ أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مُسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقتي كالوجا وتفير، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت الدفاع الروسية إنه جرى إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي.

القاهرة الإخبارية الدفاع الروسية قاذفات تو-160 صواريخ مجنحة عاجل

مواد متعلقة

عاجل.. الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق أوكرانية مسيّرة فى البحر الأسود

الأكثر قراءة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

"أون تايم سبورتس" تذيع مباراة أرتا سولار والزمالك فى كأس الكونفدرالية

الرئيس السيسى يفتتح عددًا من مشروعات "حياة كريمة" ببنى سويف

مدير مدرسة بالغردقة: السيسي وفر لنا الأمان.. وأدعمه لاستكمال مسيرة التنمية

محافظ الدقهلية: مستمرون فى تطوير مدينة جمصة لاستقبال المصطافين

6 فئات لتذاكر حفل الأساتذة 2 ومدحت صالح بالأوبرا.. و8 شروط للحضور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات