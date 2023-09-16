السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مديكين" تضرب دول البحر المتوسط.. ماعلاقتها بسيول ليبيا؟

إعصار ميديكين
إعصار ميديكين

تحدثت رلى مجدلاني، مسئولة سابق بالأمم المتحدة، عن إعصار "مديكين"، وهي الظاهرة المناخية النادرة التي تهدد منطقة البحر المتوسط، مشيرة إلى أن منطقة البحر المتوسط، معروف عنها الاستقرار بالأحوال الجوية.

عدم جاهزية ليبيا ساعدت في تفاقم الكارثة 

وقالت "مجدلاني"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير نمط هطول الأمطار، تغير في لوضع المناخي ككل، بيؤدي إلى حالات الطقس القصوى.

ونوهت بأن "حالات الطقس القصوى هي نموذج لـ ظاهرة "مديكين" المناخية، والتي كانت قبل 2016 غير شائعة الحدوث والتكرار، ولكن مع التغير المناخي أصبحت تحدث بشكل متواتر".

ولفتت إلى أن عدم الجاهزية في ليبيا كانت ضمن أسباب حدوث الكارثة التي تعيشها الآن، وعدم الاهتمام بالصيانة الخاصة بالسدود أدت إلى انهيارها، مشيرة إلى أن مناطق شمال إفريقيا تعتبر مناطق جافة، والأمطار تأتي عليها بشدة وبشكل متواتر.

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