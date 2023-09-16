السبت 16 سبتمبر 2023
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الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية في معظم المحافظات (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة بالأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض في ساعات الليل وستكون الأجواء معتدلة في أغلب الأنحاء في ظل نشاط نسبي للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 كم في الساعة في بعض المحافظات.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت: "إننا نتأثر بامتداد لمرتفع جوي على سطح البحر المتوسط مصحوبًا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط".

وتابعت: "يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي يعمي على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وبخاصة في فترة الصباح حيث تلطف الأجواء بشكل كبير".

ارتفاع الحرارة بالمناطق الجنوبية

وأوضحت عضو الهيئة العامة بالأرصاد الجوية، أنه مع تقدم ساعات النهار تبدأ درجات الحرارة ترتفع مع زيادة الإشعاع الشمسي، وفي فترة الظهيرة نشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

منار غانم الأحوال الجوية الهيئة العامة بالأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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