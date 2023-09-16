السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميركاتو المظاليم.. راية يضم خالد قمر والتعدين يتعاقد مع 3 لاعبين

نصر رمضان مع مسئولي
نصر رمضان مع مسئولي نادي كيما

يتم اليوم غلق باب القيد لأندية دوري المحترفين والقسم الثاني "ب" ليسدل الستار على ميركاتو المظاليم وشهدت الساعات الأخيرة قيام الأندية بإبرام عدد كبير من الصفقات لتدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد حيث تعاقد نادي غزل المحلة مع عمرو مصطفى لاعب القناة.

وتعاقد نادي أسوان مع على ممدوح لاعب الجونة. وقام نادي راية بضم المخضرم خالد قمر مهاجم طلائع الجيش بعد فسخ تعاقده مع الداخلية. وأبرم نادي النصر للتعدين ثلاث صفقات بالتعاقد مع دينس فريدريك لاعب هلال مطروح وعمر مختار لاعب الأوليمبي ومحمود نعيم لاعب أسوان.

وفي دوري القسم الثاني أبرم نادي المنصورة ثلاث صفقات بالتعاقد مع إيهاب فؤاد ورضا صلاح لاعبي الانتاج الحربي ومحمد أوشا لاعب الاتصالات.

وتعاقد نادي الألومنيوم يتعاقدمع أبو السعود بنزيما لاعب الفيوم. وضم الحمام المطروحي يوسف أحمد لاعب تليفونات بني سويف، وتعاقد نادي الفيوم مع أحمد صبحي لاعب المقاولون.

وتعاقد نادي النصر مع محمد رزق لاعب كفر الشيخ..وقام نادي تليفونات بني سويف بضم محمد ناصر لاعب المدينة المنورة. وضم نادي مستقبل وطن مع محمود طارق لاعب العبور فيما قام  نادي كيما أسوان بالتعاقد مع نصر رمضان لاعب بروكسي. وتعاقد نادي بني عبيد مع عمر جابر حارس دكرنس.

وتعاقد نادي المريخ البورسعيدي مع إبراهيم عيسى حارس مرمي النصر والإعلاميين والقوس السعودي السابق، نادي بورفؤاد مع عمرو شعبان حارس مرمى النصر.

وتعاقد نادي الواسطى  مع محمد بكر الشهير بـ"شرقية" لاعب طلائع الجيش. وقام نادي طهطا بالتعاقد مع رامي جمال لاعب المصري بالسلوم. وضم نادي دلفي بضم أحمد عبد الفضيل لاعب ديروط بعد فسخ تعاقده مع دكرنس.

وضم نادي نجمة سيناء مع محمود حمدي حارس مرمى النجوم، ومركز شباب كوم حماده يضم أحمد سعد "سوكسوك" لاعب بورفؤاد.

ميركاتو المظاليم نادي راية خالد قمر النصر للتعدين غزل المحله

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