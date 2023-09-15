الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميركاتو المظاليم.. لاعب الإسماعيلي في نجوم مصر ودكرنس يضم نجم القناة

محمد طارق مع رئيس
محمد طارق مع رئيس نادي دكرنس

يُغلق غدًا السبت، باب قيد الصفقات الجديدة لأندية دوري المحترفين والقسم الثاني، لذلك تبذل بعض الأندية مجهودا كبيرا لحسم بعض الصفقات.

فقد تعاقد نادي حرس الحدود مع جلال الشرقاوي مهاجم طلائع الجيش لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة.

وتعاقد نادي دكرنس مع محمد طارق لاعب القناة ومراد رجب لاعب المجد السكندري ..وقام القناة بضم محمد رضا ناشىء الأهلي علي سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا.

وقام نادي النجوم بضم أحمد اشرف ويوسف علاء لاعبى بلدية المحلة والجابوني جيلكريست نجويما مدافع نادي اف سي 105

وتعاقد مكادي مع محمد مصطفى حارس جمهورية شبين.

وفي دوري القسم الثاني، تعاقد كفر الشيخ مع عمرو محمد لاعب أسوان ..وتعاقد المجد السكندري مع يايا كونيه لاعب طنطا وقام نادي الالومنيوم بضم أحمد شعبان لاعب طامية.. وتعاقد نادي بورتو السويس مع عبد الله ابو رضا لاعب الشهداء.

وأبرم نادي الفيوم أربعة صفقات بضم محمد فتحي حارس مرمى ديروط وعبد الرحمن محمد لاعب دمياط وحسين حسن لاعب الداخلية ومحمد عبد الواحد لاعب المطرية.

وتعاقد نادي كيما أسوان مع سيف فتحي حارس مرمى تليفونات بني سويف وقام نادي نجمة سيناء بضم إبراهيم عرفات حارس مرمى الألومنيوم.

وتعاقد شباب كوم حمادة مع مختار محمد لاعب الحمام وحمادة حباشة حارس دمنهور ومحمد الحسيني بلوظه مهاجم المصرية للاتصالات وقام الحمام المطروحي بضم مؤمن قصري لاعب دمياط وتعاقد نجوم مصر مع أحمد أشرف لاعب الإسماعيلي

وقام بني عبيد بضم السيد خالد خط وسط منية النصر.

وأبرم نادي العبور خمس صفقات بضم وليد فوزي لاعب الترسانة وأبراهيم عايش لاعب غزل المحلة وأحمد سمير لاعب بلدية المحلة وزياد الجيوشي لاعب الجونة وطارق مصيلحي لاعب السكة الحديد.

وتعاقد نادي ألو إيچيبت يتعاقد مع رضا الويشي لاعب السكة الحديد ..وتعاقد نادي الشمس مع محمد زينهم الشهير ب "جدو" لاعب العبوروقام مركز شباب القزازين بضم نشأت مسعد لاعب بلبيس وأحمد بطور لاعب لافيينا.

دوري المحترفين نادي نجوم مصر نادي دكرنس نادي مكادي نادي حرس الحدود

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