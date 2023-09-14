ميركاتو المظاليم.. راموس ينضم للحدود وهلال مطروح يتعاقد مع 11 لاعبًا

قبل ساعات قليلة من غلق فترة القيد الثانية لأندية دوري المحترفين والقسم الثاني، مازالت الأندية تقوم بإبرام التعاقدات الجديدة لتدعيم صفوفها استعدادا للموسم الجديد حتى أن البعض وصف ميركاتو المظاليم بأنه الأكثر سخونة هذا الموسم .

◘ دوري المحترفين

وتعاقد نادي السكة الحديد مع محمود الألماني حارس بلدية المحلة..وتعاقد نادي الجمهورية شبين مع غريب ياسر لاعب حرس الحدود، فيما ضم نادي طنطا محمد محسن شيكا لاعب بلدية المحلة السابق وسبورتنج كاسل وأحمد الشامي مهاجم بلدية المحلة على سبيل الإعارة .

الحدود يضم راموس وشعبان

وأبرم نادي حرس الحدود صفقتين بضم أحمد عبد الفتاح راموس مدافع أسمنت أسيوط وأحمد شعبان لاعب كيما أسوان .. وتعاقد نادي دكرنس مع خالد الحسينى مدافع إيسترن كومبانى.

وتعاقد نادي مكادي مع عبد الواحد عبد العزيز لاعب القناة والإنتاج الحربي ومنتخب السويس وبني سويف السابق لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة ..وتعاقد النصر للتعدين مع محمد إبراهيم عليان لاعب المدينة المنورة على سبيل الإعارة .

هلال مطروح يتعاقد مع 11 لاعبا

في المقابل تصدر نادي هلال مطروح ومركز شباب كوم حمادة ميركاتو القسم الثاني " ب " حيث تعاقد هلال مطروح مع 11لاعبا هم فتحي عبد الجليل لاعب كيما أسوان ومحمد العباسي لاعب الحمام و يوسف صديق لاعب الأهلي وسموحة السابق و حازم الشحات لاعب أبو قير للأسمدة و الجامبي موسي نيجي لاعب نادي دينامو سيشل وابراهيم البيضا لاعب عثماثون طنطا و علي علي خالد و أحمد محمد عبد اللاه ببا لاعبى الاتحاد السكندري و محمد مختار حارس مرمى الأوليمبي و خالد شلبي لاعب النجوم و اكرم وائل حبيب لاعب تليفونات بني سويف .. وتعاقد شباب كوم حمادة مع خمسة لاعبين وهم محمد جمال مهاجم دمنهور والشمس السابق و محمود سيد عطعوط لاعب أسمنت أسيوط والأوليمبى والحمام وحسام حسن لاعب دكرنس و عبد الجليل كاكا لاعب كهرباء الإسماعيلية ورضا رأفت لاعب سموحة السابق .

فتحي عبد الجليل مع مسئولو هلال مطروح

سولاري ينتقل لكفر الشيخ

وتعاقد كفر الشيخ مع إسلام سولاري لاعب كيما أسوان وقام نادي بني عبيد بضم عمر سرى ناشئ سموحة..وتعاقد الحمام المطروحي مع لاعبين من نيجيريا تحت السن هما دانيال كولادي وبرايت إيميكا.

وتعاقد نادي المجد السكندري مع إسلام عاشور لاعب مياة البحيرة وقام نادي بلقاس بضم عبدالله بحر لاعب الاتحاد لمدة موسم علي سبيل الاعارة ومحمود جوجو لاعب بورفؤاد.

وتعاقد نادي بوفؤاد يتعاقد مع فادي طلعت لاعب كهرباء الإسماعيلية ..وقام نادي نجمة سيناء بضم إسلام رياض لاعب نبروه وشربين والنجوم وتعاقد نادي الواسطى مع حمادة أحمد علي لاعب بني سويف.

ونجح نادي الشمس في ضم زياد رضا الشهير بزيزو لاعب طلائع الجيش وفيوتشر السابق وتعاقد نادي أسمنت أسيوط مع حسام بازوكا لاعب كيما أسوان وتليفونات بني سويف السابق ..وقام شبان قنا بضم إسلام محمد مهاجم أسوان والألومنيوم وطهطا السابق وحميدو كمارا لاعب نادي قنا.

وأبرم نادي دلفي صفقتين بالتعاقد مع عيد محمود الونش مدافع الإعلاميين و المهاجم الغاني نياجي بياه ..وتعاقد اتحاد الشرطة يتمع هيثم علي لاعب تليفونات بني سويف .

وتعاقد مركز شباب تلا مع أحمد الغنام لاعب الجمهورية شبين ..وقام نادي الفيوم بضم كريم رشاد لاعب مكادي ومحمد الجمل لاعب المصري.