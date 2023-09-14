ميركاتو المظاليم.. لافيينا يضم ثلاثة لاعبين ودكرنس يتعاقد مع مهاجم القناة

أيام قليلة على غلق فترة القيد الثانية، ومع ذلك يتواصل ميركاتو المظاليم الخاص بأندية دوري المحترفين والقسم الثاني إبرام الصفقات الجديدة، حيث تعاقد نادي أبو قير للأسمدة مع محمد أشرف أوشا لاعب كيما أسوان.

وتعاقد دكرنس مع چيروم فيليب لاعب القناة. وضم نادي راية أشرف السيد لاعب غزل المحلة. وأبرم نادي لافيينا ثلاث صفقات بضم عبد العزيز محمد لاعب نادي انبي وكريم علاء لاعب المصري وياسين الشيخ لاعب فايد.

النجوم يتعاقد مع محمد طلعت

كما أبرم نادى مكادي ثلاث صفقات بالتعاقد مع عمر سعد أوكا لاعب الجونة وطلائع الجيش السابق ومحمود السيد لاعب بلدية المحلة ومحمد علي لاعب أسوان. وتعاقد نادي النجوم مع محمد طلعت لاعب إف سي زد بعد فسخ تعاقده مع الجمهورية شبين.

وفي القسم الثاني "ب" تعاقد الأوليمبي مع محمد كمال لاعب المقاولون العرب مواليد ٢٠٠١. وضم منتخب السويس محمد السعدنى حارس مرمى بورتو السويس.

وأبرم نادي الالومنيوم ثلاث صفقات بضم حسام حسن لاعب كيما أسوان وحسين رمضان لاعب بلدية المحلة وعلي شعبان لاعب بترول أسيوط .

خمس صفقات لبورتو السويس

وأبرم نادي بورتو السويس خمس صفقات بضم زياد أيمن لاعب النصر وعمر الجندي لاعب الشمس مواليد 2001 ومعاذ حسن لاعب طامية وإبراهيم غزال ومحمد سعد لاعبى النصر.

وتعاقد نادي كيما اسوان مع مازن رضا لاعب المصرية للاتصالات. وضم نادي النصر محمود عيد بليه لاعب بورتو السويس.

وتعاقد مركز شباب القزازين مع أحمد الفولي لاعب النصر للتعدين وعاطف الحسيني لاعب بايونيرز. وتعاقد نادي طهطا مع صديق عادل لاعب نادي فيوتشر، ومركز شباب تلا مع محمد السيد عبد الواحد لاعب غزل المحلة وألو إيجيبت السابق. وضم بلقاس محمد أحمد لاعب ميجا سبورت .

وأبرم نادي دلفي ثلاث صفقات بضم النيچيرى چيمس أرونج لاعب تورناديس النيجيري مواليد ٢٠٠٣ وأحمد جاد لاعب المصري بالسلوم وإسلام عرفة لاعب طلائع الجيش. وتعاقد نادي ألو إيچيبت مع محمد علي لاعب القناة مواليد 2001

وضم مركز شباب كوم حمادة، عبد الرحمن الدسوقي الشهير ب "ضاضا " لاعب المجد السكندري.

وتعاقد نادي نجوم مصر مع سيف طارق لاعب وادي دجلة وعمر عبد المنعم لاعب بيراميدز مواليد 2001. وضم نجمة سيناء بضم أحمد صبري لاعب رأس البر. وتعاقد نادي الفيوم مع عبد الله ديكا لاعب بترول أسيوط ونبيل إسماعيل لاعب طامية.