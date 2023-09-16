كريم عفيفى: "مطرح مطروح" يدور فى حقبة زمنية لم تتناولها السينما بشكل كبير

قال الفنان كريم عفيفي، إن فكرة فيلم “مطرح مطروح” جديدة وليست مأخذوة من عمل سابق عربي أو أجنبي.

“مطرح مطروح”

وأكد كريم عفيفي، خلال لقائه ببرنامج “سبوت لايت” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن فيلم “مطرح مطروح” يدور فى حقبة زمنية لم تتناولها السينما بشكل كبير من قبل، معبرًا: "فكرة الفيلم تدور حول أسرة مصرية سافرت للمصيف فى الخارج ولكنها تفاجأت بقيام الحرب العالمية الثانية".

وتابع: "سعيد بالتمثيل مع الفنان الكبير محمود حميدة، راجل عسل وبيحب كل الناس اللي بتشتغل معاه جدًا".

تدور أحداث فيلم “مطرح مطروح” في إطار كوميدي أكشن، خلال فترة الأربعينيات في مصر، إذ تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب الحرب العالمية.

فيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة، كريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، طارق الابياري، سامي مغاوري، محمد السعدني، شريف ثروت ومحمدي القاضي وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.