السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الشاهد".. العسيري: مسرحية "ياسين ولدي" أول تعاون بين بليغ حمدي وعبدالرحيم منصور

محمد العسيري
محمد العسيري

كشف الكاتب والشاعر محمد العسيري، تفاصيل شهادته عن حرب أكتوبر 1973، ودور الموسيقار بليغ حمدي في تلحين أغاني نصر أكتوبر.

وقال “العسيري” خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"،مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إنه بين أغنية “عدي النهار” و"سكت الكلام" كان هناك العديد من الأغاني الوطنية.

وأضاف أن بليغ حمدي خلال هذه الفترة، كان قريب من الفنانة شادية وعبدالحليم وأصوات أخري، موضحاً أن أغنية “فدائي” كانت مثل النشيد الوطني في هذا الوقت.

وتابع:"فكرة الفدائي بدأت تتردد وتكون موجودة، وتم عمل أغنية "إنا فدائيون" لأم كلثوم، مع بداية المجهود الحربي، والبدء في إنتاج الأغاني لدعم الجنود على الجبهة".

وأكمل: "استمر بليغ في هذا المسار، ولكن في فترة شديدة الجمال قابل عبدالرحيم منصور، وقدما معًا مجموعة من الأعمال المسرحية، منها مسرحية ياسين ولدي، بطولة شكري سرحان وعفاف راضي انتجت عام 1970".

الشاهد

ويكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

برنامج "الشاهد" للإعلامي محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، هو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

محمد العسيري الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز نصر أكتوبر

مواد متعلقة

هشام حنفي: الموسم الأول لـ"كابيتنانو مصر" أحدث طفرة كبيرة

سمير كمونة: "كابيتانو مصر" مشروع دولة ناجح

إكرامي الشحات: "كابيتانو مصر" تجربة ناجحة وأتمنى أن تستمر

"كابيتنانو مصر".. موقف طريف بين سارة حسنين واليماني بسبب توأم

"كابيتانو مصر".. نصوحي: انضمام 3 مدربين جدد خلال الموسم الثاني

144 لاعبًا من 300 ألف موهبة.. قواعد منافسات الموسم الثاني لـ"كابيتانو مصر"

ميرهان عمرو و"نصوحي" يوضحان كواليس الموسم الثاني لـ"كابيتانو مصر"

"لوغاريتم".. قصة نجاح عالم مصرى فى تطوير العلاج بالخلايا الجذعية

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث على طريق الإسماعيلية - العريش (أسماء)

الآن نتائج المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023

بـ4 مليارات جنيه.. الدباح: تطوير سور مجرى العيون حوله لمزار سياحي عالمي

عاجل.. النائب العام الليبي يصدر قرارات عاجلة بشأن انهيار سدين فى درنة

العسيري لـ"الشاهد": بليغ حمدي موسيقي متنوع وأغانيه لا تنفصل عن الشارع

بهدف بلعيد.. اتحاد العاصمة بطلاً للسوبر الإفريقى على حساب الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*بلينكن في "جونز هوبكنز" : "قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها في العصر الجديد"

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات