"والدي كفيف وعايز أطمنه".. موقف انساني بين أحمد الكاس ولاعب كابيتانو مصر

شهدت الحلقة الثانية من الموسم الثاني لـ "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والمذاع عبر قناة ON، موقف انساني جمع بين أحمد الكاس وأحد لاعبي الكابيتانو.

فقد ذهب أحمد الكاس، أثناء لقائه بلاعبي "كابيتانو مصر"، إلى اللاعب حمدى محمد الذى أعطى هاتفه لصديقه ليطمئن والده الكفيف على ما يحدث خلال المباراة.

وعندما عرف “الكاس” قال له: "مفيش حد يشيل التليفون فى جيبه وهو بيلعب"، ليرد حمدي: "والدى كفيف.. وكنت عايز أطمنه من خلال صديقى عن طريق التليفون".. فقام "الكاس" باحتضانه.

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.