هشام نصر يهاجم تحالف سليمان ولبيب فى انتخابات الزمالك (فيديو)

انتقد هشام نصر المرشح علي عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن، موقف كابتن أحمد سليمان من القائمة التي كان يترأسها لدخول المعركة الانتخابية، حيث قال " فوجئت بموقف كابتن أحمد سليمان، حيث أخبرنا بالحضور إلي النادي للترشح بالانتخابات الحالية، ثم قام بعدها بالحضور وابلاغنا بأنه لن يخوض السباق الانتخابي، وبعدها فوجئنا بترشحه علي منصب العضوية ضمن قائمة كابتن حسين لبيب، وهو التحالف الذي شاهده الجميع، والذي لم أغضب منه، غضبي كله من تغيير المواقف، خاصة أنني سألته أكتر من مرة عن نيته التحالف مع قوائم أخري ".

من جانبها وجهت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد المدير المالي الشكر إلى السفير المصري فى تنزانيا شريف إسماعيل للاهتمام الكبير ببعثة فريق الكرة وتوفير كافة الإمكانيات للبعثة منذ تواجدها في دار السلام.

وأجرى أيمن شعراوي عضو اللجنة ومدير النشاط الرياضي اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بالبعثة اطمأن خلاله على كافة الأمور قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي فى ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية المقرر على ملعب عزام، مشيرا إلى أن لاعبى الفريق قادرون على تحمل المسؤولية، متمنيا لهم أداء مباراة قوية والعوده بالفوز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في الرابعة عصر السبت على ملعب عزام في تنزانيا.

أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي في تنزانيا، استعدادا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية.

و قام مصطفى عبده أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي للفريق بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان "الابتلاء نعمة".