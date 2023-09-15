خدمات التعليم فى المقدمة.. 4.52 مليار جنيه خصصتها الدولة لتنمية بنى سويف فى 2023

خصصت الدولة نحو 4.52 مليار جنيه لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمحافظة بني سويف في عام 2023.

وتأتي الخدمات التعليمية، بحسب مقطع تقرير فيديو، في مقدمة القطاعات بنحو 24.2% من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة، حيث تم استكمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية ببني سويف، وإنشاء جامعة بني سويف الأهلية واستكمال مباني إدارة جامعة بني سويف.

في مجال النقل والتخزين، تم استكمال محور كوبري الفشن على النيل لربط شرق النيل بغربه واستكمال كوبري علوي على طريق العياط/ الميمون.

وفي الصرف الصحي، تم إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، ومشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار والمشروع القومي لمد خدمة الصرف الصحي بقرى المحافظة.

وفي المياه، تم تحسين وضع الشبكات لتحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب وتوصيل خدمات المياه للمواطنين.