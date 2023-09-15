مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم حفلًا لاكتشاف المواهب الفنية بالمدينة الشبابية بأبوقير

نظمت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بقيادة المهندسة آمنة الطرابلسي، فاعلية فنية لاكتشاف الموهوبين لكل فئات المجتمع ولمختلف الأعمار بالمدينة الشبابية بأبوقير، وذلك بحضور النائب خالد شلبي، أمين تنظيم المحافظة، والمهندسة آمنة الطرابلسي، أمينة شئون الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة.

وذكر الحزب في بيان اليوم الجمعة، أن الفعالية شهدت منافسة حامية بين الكبار والأطفال والشباب وذوي الهمم فى مسابقات الغناء والرسم والشعر والتمثيل والقراءة.

مسابقة لاكتشاف المبدعين

وقالت آمنة الطرابلسي، أمينة الثقافة والفنون والرياضة، إن الحفل عبارة عن مسابقة لاكتشاف المبدعين فى عدد من المجالات الفنية، كإلقاء الشعر والغناء، مشيرة إلى إلى أن الحزب سوف يتبنى هذه المواهب ويعمل على تطويرها ويعزز قدراتهم على الإبداع.

وأضافت أن هذه المسابقات تهدف إلى إخراج ما بداخل الشباب والأطفال من طاقة وحماس ويجعلهم يعبرون عن ذاتهم، عن طريق إظهار مواهبهم الخاصة، فالفن رسالة لبناء جيل ينبي ثقافته الفنية، وهو قلب السياسة، فكم من الأغانى كانت تشد عزم الجنود.

تكريم المتسابقين

وفي نهاية الاحتفالية، تم تكريم جميع المتسابقين، وتوزيع الميداليات للثلاث مراكز الأولى لكل نشاط وسط فرحة الجميع.

جاء ذلك بحضور محمد الجويلي، أمين التواصل الاجتماعي بالمحافظة، وحسن ذوق أمين أمانة قسم المنتزة ثانِ، والكاتب الصحفي أحمد بسيوني، القائم بأعمال الأمين المساعد بأمانة قسم المنتزة ثانِ، وعدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة الثقافة والفنون والرياضة.

زيارة تفقدية لمحطة مياه المعمورة

وكانت قد نظمت أمانة المنتزه ثان بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بالتنسيق مع أمانة الإسكان والمرافق بالمحافظة، زيارة تفقدية إلى محطة مياه المعمورة، لتقديم الشكر لقيادات الشركة والعاملين بالمحطة على جهودهم المبذولة في انتاج كوب مياه نظيف للمواطنين، وذلك في إطار الحزب التوعوي لتعريف شباب الحزب وتوعيتهم بمراحل إنتاج وتنقية المياه داخل المحطة، حيث استقبل الوفد المهندس القذافي إبراهيم مدير عام الإنتاج والصيانة شرق الإسكندرية، والمهندس محمد فتحي، مدير المحطة.

وقال المهندس السيد حسن، إن الزيارة تأتي في إطار حملة «شكرًا لجهودكم المخلصة»، والتي تستهدف تنفيذ عدد من الجولات الميدانية لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديرًا لجهودهم في خدمة المواطن السكندري، وفي إطار اهتمام حزب مستقبل وطن بالتفاعل مع القيادات التنفيذية في كافة المواقع التي تخدم المواطنين.