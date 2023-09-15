الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد العرابى: 11 سبتمبر أحدث تغييرًا كبيرًا فى موازين القوى الدولية

محمد العرابي
محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن حادث 11 سبتمبر كان أمرًا مريبًا ومخيفًا بصورة كبيرة، حيث تم الهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية في عقر دارها، وتوقع في هذا التوقيت تداعيات كثيرة بعد هذا الهجوم.

تداعيات الهجوم على أمريكا 

وأكد السفير محمد العرابي، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هجمات 11 سبتمبر كانت متطورة بصورة كبيرة ولم يشهدها العالم من قبل، ولهذا كان العالم في حالة من الذهول بعد تنفيذ هذا الهجوم الإرهابي داخل الحدود الأمريكية.

وأضاف في حديثه، أن 11 سبتمبر كانت بداية الترتيب لشرق أوسط جديد، حيث اختلفت موازين القوى بصورة كبيرة، وأصبح العالم يشهد تغيرات سياسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بشكل سريع، بعد أن كان التغير يصل إلى عشر سنوات.

حادث 11 سبتمبر 

وأشار إلى أن حادث انفجار 11 سبتمبر كان بداية انتشار الفوضى في الكثير من دول العالم ومنها الشرق الأوسط.

محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق القاهرة الإخبارية ثم ماذا حدث 11 سبتمبر

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