"Clubhouse" يعود من جديد كتطبيق للمراسلة الصوتية تعرف علي التفاصيل

أعلن تطبيق "كلوب هاوس" في أبريل الماضي عن تسريح أكثر من نصف موظفيه للمساعدة في "إطلاق التطور التالي للمنتج".

وأثناء وباء كورونا، انطلق التطبيق الاجتماعي Clubhouse (كلوب هاوس) حيثُ اكتسب التطبيق الصوتي شعبية لاستضافة "محادثات على غرار البودكاست"، والتي تدور غالبًا حول التواصل والتطوير المهني والأفكار الجديدة.

Clubhouse يعود من جديد كتطبيق للمراسلة الصوتية

لكن ضجيجها لم يدم، وفي أبريل 2023، اتخذ مؤسسا كلوب هاوس، بول دافيسون وروهان سيث، القرار "الصعب" بتقليص فريقهم بأكثر من خمسين بالمائة، وكتبوا إلى الموظفين، "لكي يجد المنتج دوره في العالم، يحتاج المنتج إلى التطور، هذا يتطلب فترة من التغيير."

وفقًا لـ"mashable"، الآن عاد التطبيق رسميًا، يشبه Clubhouse الجديد تطبيق المراسلة أكثر من ذي قبل، كما يقول المؤسسون، التحديث الأكبر هو "الدردشات"، وهو منتدى جديد للدردشة الصوتية فقط للمستخدمين وأصدقائهم.

كيف يبدو هذا بالضبط؟

يمكن ضبط الدردشات الصوتية الجماعية على "الأصدقاء فقط" أو "أصدقاء الأصدقاء"، ولم تعد غرف الدردشة مجهولة المصدر مع مجتمعات أوسع أيضًا، على عكس محادثات مجموعة WhatsApp، فإن واجهة مستخدم Clubhouse أكثر جذبًا - والتي ربما تكون نقطة بيع كبيرة، هناك مجموعة من التحديثات الصغيرة الأخرى للتطبيق، مع إزالة الميزات القديمة.

والجدير بالذكر أن الغرف الحية ستظل جزءًا من التطبيق، ولكن يبدو أن Clubhouse يتحول إلى بيئة اجتماعية أكثر حميمية، مع إعطاء الأولوية للأصدقاء والمحادثات الشخصية على المجتمعات.

الخوارزمية، على سبيل المثال، ستركز على الأصدقاء بشكل أكثر أهمية، وجاء في البيان: “يعد التحديث الجديد تطورًا كبيرًا لـ”Clubhouse"، مصمم ليتيح لك التحدث مع الأشخاص المفضلين لديك بسهولة أكبر، في كل مرة تفتح فيها التطبيق.

تم إطلاق تطبيق كلوب هاوس في مارس 2020 على يد بول دافيسون وروهان سيث، وقد وصل عدد مستخدميه إلى 1500 مستخدم فقط خلال شهر مايو 2020، معظمهم كانوا من أصحاب المستثمرين البارزين في التطبيق.