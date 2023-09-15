الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. صن داونز يسحق بومامورو برباعية في ذهاب الدور التمهيدي

صن داونز
صن داونز

سحق فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مضيفه بومامورو بطل بوروندي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الفريق الجنوب أفريقي، قدمًا في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه خارج الديار برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في جوهنسبرج يوم 30 سبتمبر الجاري، حيث يكفي الفريق الجنوب أفريقي الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق 3 أهداف للتأهل إلى مرحلة المجموعات.

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أهداف المباراة

تمكن الوافد الجديد لفريق صن داونز لوكاس ريبيرو من تسجيل هدفين في الدقيقتين 12 و37 قبل أن يتمكن ليسيبا نكو من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، اختتم بيتر شالوليلي هداف الفريق، رباعية صن داونز في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

بداية قوية من صن داونز

قدم فريق صن داونز بداية قوية في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يأمل في الفوز بها بعد أن ودع المسابقة في النسخة الماضية من الدور نصف النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي.

ويعاني الفريق الجنوب أفريقي من قلة خبرة لاعبيه في التعامل مع مواجهات خروج المغلوب والمباريات الحاسمة في الأدوار النهائية، في كل نسخة خلال السنوات الأخيرة التي وصل فيها الفريق إلى المحطات الأخيرة بعد تتويجه بنسخة 2016 على حساب الزمالك.

صن داونز يواجه بترو أتلتيكو في الدوري الأفريقي

كانت قرعة الدوري الأفريقي، قد أوقعت ماميلودي صن داونز في مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بالدور ربع النهائي من البطولة.

وتقام مباراة الذهاب في أنجولا يوم 21 أكتوبر في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

أما مباراة الإياب فمن المنتظر إقامتها في جنوب أفريقيا يوم 24 أكتوبر في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويواجه الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني، بالدور نصف النهائي من البطولة.

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