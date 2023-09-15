خبير: مظلة الحماية المجتمعية أنقذت المواطن من تبعات الإصلاح الاقتصادي

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إنه تم توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات الأولي بالرعاية.

وأضاف “بدرة” أن ملف الحماية الاجتماعية في غاية الأهمية والرئيس السيسي أولي بها اهتمامًا بالغًا تظراً لأنه مع الاصلاح الاقتصادي سيتأثر عدد كبير من الشرائح والأسر الأولى بالرعاية من تداعيات عملية الإصلاح.

وأشار إلى أن الدولة حرصت أن يكون هناك شبكة أو مظلة من الحماية الاجتماعية لحماية الأسر من جراء عملية الاصلاح الاقصادي، موضحاً أن الدولة تزيد كل سنة من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجاً.