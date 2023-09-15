الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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3500 مشروع.. خبير اقتصادى يستعرض جهود الدولة لدعم وتنمية الصعيد

مشروعات تنمية الصعيد
مشروعات تنمية الصعيد

أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، جهود الدولة المصرية في تنمية الصعيد وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، قائلاً: "عندما ننظر إلى التنمية في الصعيد، لا بد أن نعلم بأنها تنمية شاملة ومتكاملة وتدخل في إطار مشروع تنمية الدولة".

وأضاف "جاب الله" خلال مداخلة عبر القناة الأولى المصرية، أن التنمية تظهر في الصعيد وسيناء والساحل الشمالي الغربي في المدن، وضمن مبادرة حياة كريمة في الريف المصري، لافتًا إلى أنه عندما يتم التركيز على مشروعات التنمية في الصعيد، نجد أنها ليست مشروعًا واحدًا لكنها مجموعة متنوعة من المشروعات، التي تستهدف ليس فقط دمج الصعيد في مشروع التنمية المصري، ولكن أيضًا دمج الصعيد في مشروع التنمية الإفريقي بصفة عامة. 

أهم مشروعات  تنمية الصعيد 

وأوضح "جاب الله" أن هناك مشروعات تتمثل في دمج البحر الأبيض المتوسط ببحيرة فيكتوريا، لافتًا إلى أن هذا المشروع يمر عبر الصعيد، حيث قامت مصر بمجهود كبير، ونفّذت بالفعل استحقاقاتها في هذا الطريق بتطوير المجرى الملاحي في النيل، كما أن هناك أيضًا مشروع ربط القاهرة بكيب تاون، وقد تم الانتهاء بالفعل من معظم استحقاقات مصر في هذا المشروع.

وأشار إلى أن مصر قامت بتنفيذ مشروع في غاية الأهمية قامت به مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وهو مشروع التنمية المحلية في الصعيد، والمتعلق بتنمية محافظتي قنا وسوهاج، ويتميز بأنه مرتبط بالبيئة المحلية واستطلاع رأي المواطنين بالمشروعات التي تتم، حيث تم تنفيذ أكثر من 3500 مشروع.

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