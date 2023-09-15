الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقار الإسكندرية المائل.. رئيس حي غرب لـ"الدستور": العقار بدون ترخيص وصادر له قرار إزالة

العقار المائل بالإسكندرية
العقار المائل بالإسكندرية

شهدت منطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، ميل عقار مكون من 10 طوابق بشكل كبير، مما أسفر عن التدخل الفوري لحي غرب وإخلاء العقار وبدء تخفيف الأحمال وإزالة العقار المائل.

وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، إن شارع المندرة شهد أمس انهيار عقار وازداد ميل الآخر المجاور وهم: أرقام 13 و15 بشارع المندرة بكرموز، مشيرة إلى أن العقار المائل كان يستند على العقار القديم المتهالك الصادر له قرار إزالة منذ 2016، وهو عبارة عن 4 طوابق حوائط حاملة وأسقف خشبية وغير مأهول بالسكان.

العقار صادر له قرار إزالة منذ 2008

وأضافت في تصريحات اليوم" الدستور" أن العقار المائل صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض في عام 2008 وذلك لأنه بني بدون ترخيص، وهو عبارة عن أرضي محلات و9 أدوار علوية يسكن بهم حوالي 7 أسر، مشيرة إلى أن العقار بدء في الميل بشكل مخيفة منذ أواخر شهر أغسطس الماضي، وعقب انهيار العقار القديم المجاور له أمس ازداد الميل بشكل سريع، حيث تدخل الحي على الفور لإخلاء السكان.

محاولات عديدة مع السكان لإخلاء العقار

وأوضحت "شعبان" أنه هذا العقار المائل تم المحاولة مرارًا وتكرارًا بجميع الوسائل القانونية لإخلائه من السكان ولكن ذلك كان يقابل بالرفض التام من ساكني العقار، ومع انهيار العقار المجاور له أمس انهيار تام دون وقوع أي خسائر بشرية، ازداد الميل بشكل كبير جدًا.

بدء تخفيف الأحمال وإزالة العقار

وأشارت إلى أنه تم إخلاء العقار على الفور وتسكين الأسر بمدرسة الاخلاص الإبتدائية، وعددهم 7 أسر، كما بدأ مقاول الهدم في تنفيذ تخفيف الأحمال وإزالة العقار دور يلي الآخر، مؤكدة على أن العقار سوف يزال حتى سطح الأرض لأنه تم بنائه بدون رخصة، كما أن الميل يبدأ من الأرضي وليس الأدوار العلوية فقط.

منطقة كرموز غرب الاسكندرية إزالة العقار المائل صادر له قرار إزالة تخفيف الاحمال

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