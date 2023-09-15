الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية".. الأرصاد الليبية: مصر قدمت الدعم اللوجستى اللازم

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أكد محيى الدين رمضان، مدير الإعلام بالمركز الوطنى للأرصاد الجوية في ليبيا، أن ضعف البنية التحتية في ليبيا ساهم في تفاقم حجم الأضرار الناتجة عن الفيضانات، موضحًا أنه تم إنقاذ أكثر من 300 شخص من تحت الأنقاض خلال الليلة الماضية.

وأضاف رمضان في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه جغرافيًا درنة والسدود المنهارة في المدينة أدت إلى تفاقم آثار الفيضانات، متابعًا: "يجب معالجة كارثة انهيار السدود واستدعاء شركات عالمية متخصصة لإعادة إعمارها".

كما طالب، بضرورة تضافر الجهود من جميع دول العالم لا سيما المتقدمة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، مؤكدًا أن مصر والعديد من الدول الأخرى قدمت دعمًا لوجستيًا لليبيا جراء الفيضانات.

وفي وقت سابق، قال عبدالستار بركات، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الوضع في اليونان لا يقل قسوة عما حدث في ليبيا جراء العاصفة "دانيال" التي اجتاحت البلاد وخلَّفت العديد من الضحايا والمفقودين.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مئات الآلاف من المواطنين خصوصًا في وسط وغرب وشمال اليونان يعانون من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم وجود مياه نقية للشرب، وانقطاع المواصلات حيث لا يستطيع أحد الذهاب إلى مناطق أخرى. 

ليبيا البنية التحتية لأرصاد الجوية في ليبيا مدير الإعلام بالمركز الوطنى للأرصاد الجوية

الأكثر قراءة

"الأرصاد": طقس السبت حار على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا

وزير الاتصالات لـ"الدستور": تنمية الصعيد ضمن أولوياتنا.. وتكليف رئاسى برفع البنية التحتية للمنازل

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل عربات إسعاف ومعدات هندسية ومواد إعاشة عبر “الميسترال” لإغاثة الشعب الليبى

عقار الإسكندرية المائل.. رئيس حى غرب لـ"الدستور": العقار بدون ترخيص وصادر له قرار إزالة

رابط تسديد فاتورة التليفون الأرضي لهذا الشهر

مواطن بأسوان: فى عهد الرئيس السيسى لمسنا إنجازات ومشروعات ضخمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة