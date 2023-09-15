"القاهرة الإخبارية".. الأرصاد الليبية: مصر قدمت الدعم اللوجستى اللازم

أكد محيى الدين رمضان، مدير الإعلام بالمركز الوطنى للأرصاد الجوية في ليبيا، أن ضعف البنية التحتية في ليبيا ساهم في تفاقم حجم الأضرار الناتجة عن الفيضانات، موضحًا أنه تم إنقاذ أكثر من 300 شخص من تحت الأنقاض خلال الليلة الماضية.

وأضاف رمضان في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه جغرافيًا درنة والسدود المنهارة في المدينة أدت إلى تفاقم آثار الفيضانات، متابعًا: "يجب معالجة كارثة انهيار السدود واستدعاء شركات عالمية متخصصة لإعادة إعمارها".

كما طالب، بضرورة تضافر الجهود من جميع دول العالم لا سيما المتقدمة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، مؤكدًا أن مصر والعديد من الدول الأخرى قدمت دعمًا لوجستيًا لليبيا جراء الفيضانات.

وفي وقت سابق، قال عبدالستار بركات، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الوضع في اليونان لا يقل قسوة عما حدث في ليبيا جراء العاصفة "دانيال" التي اجتاحت البلاد وخلَّفت العديد من الضحايا والمفقودين.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مئات الآلاف من المواطنين خصوصًا في وسط وغرب وشمال اليونان يعانون من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم وجود مياه نقية للشرب، وانقطاع المواصلات حيث لا يستطيع أحد الذهاب إلى مناطق أخرى.