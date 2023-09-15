بنى سويف على خريطة الاستثمار فى عهد الرئيس السيسى

حظيت محافظة بني سويف، "لؤلؤة الصعيد" خلال السنوات الماضية، باهتمام كبير بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

المنطقة التكنولوجية والتى تقام على مساحة 50 فدانًا

ومن أهم تلك المشروعات المنطقة التكنولوجية والتي تقام على مساحة 50 فدانًا، وفتحت آفاقاً جديدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، خلال انعقاد مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الثالث من ديسمبر 2017 الماضي.

الرئيس يفتتح المرحلة الأولى على مساحة 18 فدانًا

حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الأولى من الأعمال بالمنطقة التكنولوجية، والتي تقام على مساحة 18 فدانًا شرق النيل، وتصل التكلفة الاستثمارية لها 430 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 100% من المشروع، ضمن خطة وزارة الاتصالات لإقامة وتنفيذ 7 مناطق تكنولوجية على مستوى الجمهورية، بمدن برج العرب، والسادات، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، بالشراكة بين وزارتي الإسكان والاتصالات، وذلك بهدف الوصول إلى المواهب والكفاءات الشابة والناشئة.

المشروع يمنح بنى سويف ميزة تنافسية فى مجال الاستثمار

ومنح المشروع محافظة بني سويف ميزة تنافسية في مجال الاستثمار في التكنولوجيا والاتصالات، حيث تضم المرحلة الأولى 6 مبانٍ، منهم مبنى للشركات، ومبنى التدريب على مساحة 2000 متر، ومبنى خدمات التمهيد، بالإضافة إلى مركز متكامل لخدمة المواطنين به 30 شباكًا للتعامل مع الجمهور، وصالة انتظار تسع 150 فردًا، وقاعة مؤتمرات تسع 160 فردًا.

فيما تم تعاقد المنطقة مع إحدى شركات الاتصالات العالمية للاستفادة من خدمات المنطقة، فضلًا عن مجمع للإبداع التكنولوجي بالمنطقة، بجانب تخصيص جزء من المنطقة للمصانع التي سيتم من خلالها تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتصنيع الإلكترونيات.

المنطقة التكنولوجية من أهم مقوم القطاع بالمحافظة

وتعتبر المنطقة التكنولوجية من أهم مقوم بالقطاع داخل المحافظة، حيث ساهمت بشكل واضح في وضع محافظة بني سويف على خريطة الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات وغيرها من الخدمات كان محفزًا لإجراء تعاون متكامل بين المحافظة والمنطقة ضمن خطة النهوض بالقطاع، وبهدف تعظيم الاستفادة من مشروع أنجزته الدولة من أجل تنمية شاملة ومستدامة بالصعيد.