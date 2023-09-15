اقتلع العمارات وبلغ ارتفاعه 45 مترًا.. لحظة ضرب الفيضان سد درنة (صور)

نشرت صحيفة "المرصد"، الليبية، صورا للحظة ضرب الإعصار مدينة درنة ليلة انهيار السد.

وأوضحت الصور حجم المياه التي ضربت المدينة بالمقارنة مع صورة لنفس المكان بعد الكارثة.

وكشفت الصور من خلال القياسات عن أن ارتفاع الماء من قاع الوادي تجاوز 45 مترا، وأن الفيضان اقتلع العمارات.

كما انتشر، قبل قليل، على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة بدء الفيضانات العنيفة في ليبيا.

وما زالت فرق الإنقاذ تعمل حتى الآن للبحث عن أحياء تحت الأنقاض أو جثث الضحايا في مدينة درنة الليبية، بعد العاصفة "دانيال" التي ضربت ليبيا الأسبوع الماضي.

وقررت السلطات الليبية منع دخول المدنيين إلى المدينة وإخلاءها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس فرقة الإنقاذ بهيئة السلامة الوطنية الليبية، رائد عمر عقيلة، انتشال 47 شخصًا في مدينة درنة من تحت الركام والأنقاض التي خلفتها العاصفة دانيال.

أول إحصائية بأعمال الإنقاذ فى مدينة درنة

تأتي تلك العملية في أول إحصائية بأعمال الإنقاذ في المدينة، وذلك حتى الساعات الأولى من الجمعة، وفقا لفضائية "سكاي نيوز".

وأضاف "عقيلة" أن الفرق تمكنت من انتشال 102 جثة أمس فقط، فيما تتواصل الجهود في المنطقة القريبة من البحر والتي شهدت أضرارا بالغة.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت السلطات الليبية قرارا يقضي بمنع المدنيين من دخول مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات.

وأشارت السلطات الليبية إلى أن القرار يأتي من أجل أن تتمكن فرق البحث والإنقاذ من البحث بين الطين والمباني المدمرة عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع العدد إلى 11300 قتيل.