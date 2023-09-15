الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد الأوروبى لـ"القاهرة الإخبارية": ليبيا تواجه كارثة.. ونحذر من انتشار الأمراض

ليبيا
ليبيا

حذَّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميجيل، من خطورة انتشار الأمراض عبر المياه في ليبيا، مؤكدًا أن ليبيا تواجه كارثة هائلة وغير مسبوقة.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك خبراء أوروبيين موجودون على الأرض في ليبيا لمتابعة هذا الأمر، مؤكدًا أن الاحتياجات التي تحتاجها ليبيا بعد تلك الكارثة ضخمة على كل المستويات.

استمرار عمليات البحث والإنقاذ 

كما أكد أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في ليبيا، والفرق تحاول انتشال الجثث والمصابين من تحت الأنقاض، متابعًا: "اليوم تم بنجاح إنقاذ بعض الأشخاص في مدينة درنة والأمل موجود".

وأشار إلى أن هناك بعض الصعوبات اللوجستية المتعلقة بإيصال المواد الغذائية والخيم، متابعًا: "مستمرون في توفير وتقديم المساعدات الإنسانية إلى ليبيا بالتنسيق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة".

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