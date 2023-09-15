إنجازات في لؤلؤة الصعيد ببني سويف تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتنمية في صعيد مصر وكان لمحافظة بني سويف، عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية التي أثرت إيجابيًا في حياة المواطن اليومية.

صومعة سدس بسعة 60 ألف طن

ومن أهم تلك المشروعات التي شهدتها لؤلؤة الصعيد بني سويف صومعة سدس بمركز ببا والتي تتميز بسعة 60 ألف طن، حيث تعد مركزًا لتوريد وتخزين القمح والذي نفذته الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والتي افتتحها الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس في مايو من 2017 الماضي، لتضاف إلى المشروعات التنموية داخل المحافظة.

صومعة سدس تتكون من 12 وحدة تخزين

صومعة سدس تتكون من 12 وحدة تخزينية سعة الوحدة 5 آلاف طن بإجمالي 60 ألف طن وذلك بتكلفة تقدر بـ67 مليون جنيه و4.5 مليون دولار جعلت من بني سويف مركزًا مهمًا لتجميع وتخزين الأقماح.

صومعة سدس تخزن 25% من أقماح المحافظة

وتتميز صومعة سدس بتخزين 25% من أقماح المحافظة بداخلها، وتتكون الصوامع من 12 خلية معدنية سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 60 ألف طن حيث تم تجهيزها بأحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم التي تطبق نظم حديثة في إدارة ومراقبة المخزون وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي، وتتوافر داخل الصوامع كافة وسائل الأمن والسلامة والمتطلبات الأساسية اللازمة بأماكن التخزين لضمان استمرار عمليات صرف الاقماح منها سواء المحلية أو المستوردة على مدار العام.

تقوم الصومعة بتخزين القمح المحلي والمستورد وذلك لخدمة المحافظة والمحافظات المجاورة والجمهورية بأكملها، وتم افتتاح صوامع سدس لتضاف إلى صوامع مطحن الواسطى، صوامع كوم أبو راضي، صوامع بوهلر بني سويف، لتصبح السعات التخزينية لتخزين القمح داخل المحافظة حوالي 155 ألف طن.