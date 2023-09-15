الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اسكتشات نجوم السينما فى ختام فعاليات "ثقافتنا فى إجازتنا" بالمحلة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بمحافظة الغربية، حيث شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، ليلة فنية جديدة بمشاركة فرقة أوبرا عربي، التي قدمت فاصلًا متنوعًا من أغاني زمن الطرب الأصيل.

بدأت الليلة الفنية بعزف للسلام الجمهوري، فيما استمتع الجمهور بالعرض الفني المميز الذي قدمه نجوم فرقة أوبرا عربي، بقيادة المايسترو الفنان محمد مصطفى، والتي ضمت عددا من الاسكتشات التي تم تقديمها بالأعمال المسرحية والسينمائية، منها: "عايز أروح" للفنان إسماعيل ياسين، "سبع قارات" للراحل الفنان فؤاد المهندس والنجمة شويكار، "خلي بالك من زوزو" لسندريلا الشاشة الفنانة سعاد حسني، واسكتش "السبوع" من فيلم الحفيد.

قصور الثقافة حريصة على إقامة مثل تلك الفعاليات الفنية

من جانبه، أكد وائل شاهين، مدير المسرح أن قصور الثقافة حريصة على إقامة مثل تلك الفعاليات الفنية التي تهدف لتعريف الشباب والنشء تاريخ مصر الفني الحافل بالعديد من النجوم في الغناء والتأليف والتلحين الموسيقي وغيرها.

وأفاد بأنه من المقرر أن يشهد مسرح 23 يوليو بالمحلة عرضا مسرحيا بعنوان "باب عشق"، وذلك ضمن فعاليات مسرح المواجهة والتجوال خلال شهر نوفمبر المقبل، ويستمر لمدة 6 أيام متواصلة.

استمرار مسرح 23 يوليو في عقد ورشته الفنية  المجانية

في سياق آخر، استمر مسرح 23 يوليو في عقد ورشته الفنية  المجانية  للأطفال في تعليم مبادئ الرسم، حيث تم تدريب الأطفال المشاركين على كيفية استخدام الألوان والمبادئ الأساسية لرسم البورتريه.

وقامت الفنانة سارة علاء بتدريب الأطفال المشاركين على كيفية استخدام الألوان والمبادئ الأساسية لرسم البورتريه، بالإضافة إلى التدريب على تجهيز اسكتش للرسم على الملابس بألوان الأكليريك.

محافظة الغربية مسرح 23 يوليو المحلة الكبري فرقة أوبرا عربى عايز أروح سبع قارات

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