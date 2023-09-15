الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى بنى سويف التخصصى.. صرح طبى "ينبض" فى صعيد مصر

مستشفى بني سويف التخصصي
مستشفى بني سويف التخصصي

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقطاع الصحي داخل محافظات الصعيد اهتماما كبيرا، وكان لمحافظة بني سويف عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية والصحية.

وتأتي أهم تلك المشروعات مستشفى بني سويف العام بعد تحويله إلى مستشفى نموذجي لتقديم خدمات صحية، حيث يعد صرحاً طبيا كبيراً على أرض المحافظة بأحدث الإمكانات وبمواصفات عالمية، بعد تطويره ضمن خطة شاملة للمنظومة الصحية لتقديم أعلى خدمة صحية للمواطنين بأقسام طبية جديدة وتخصصات نادرة تنفيذاً لتوجيهات الدولة.

وافتتح الرئيس المرحلة الأولى من المستشفى "في فبراير 2016" بتكلفة 100 مليون جنيه "بالفيديو كونفرانس"، وافتتح الرئيس خلال زيارته للمحافظة في شهر يناير عام 2018 الماضي أعمال المرحلة الثانية من المشروع، بتكلفة 80 مليون جنيه، ليصل إجمالي أعمال تطوير المرحلتين، التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى 180 مليون جنيه، وذلك بموجب البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة الهندسية ووزارة الصحة لهذا الغرض، بينما يتم استكمال أعمال التطوير من خلال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، ليصل إجمالي التكلفة للمشروع 320 مليون جنيه.

4 مراحل لتطوير مستشفى بنى سويف العام

فالمستشفى على مساحة 7800 متر، ضمن عدد من المشاريع القومية التي تم افتتاحها، وتشمل مراحل التطوير داخل المستشفى تشمل 4 مراحل، حيث شمل التطوير الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، والتي شملت مبنى لـ46 عيادة خارجية بمبنى مكون من 3 أدوار، يتضمن استدعاءً إلكترونيًا للمرضى لزيادة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تجهيزات تشمل تشخيصًا كاملًا للمريض فى العيادة، وإنشاء 8 عيادات للأسنان، وعيادات القلب بكل أنواعها التشخيصية، وعيادات تشخيصية لمرضى فيرس سى فى الطابق الثالث من المبنى الذى تم إنشاؤه فى عملية التطوير بالمستشفى، ووحدة تعقيم مركزى بالبلازما، و24 سرير إقامة داخلية، ودور كامل للمعامل المركزية.

كما شهدت مراحل التطوير المبنى الرئيسي، ورفع كفاءة مبنى الغسيل الكلوي والجهاز الهضمي والكبد، وإنشاء قسم قسطرة القلب مزود بالعناية المركزة، وتجديد غرف وعنابر المستشفى بحيث يستوعب العنبر الواحد 6 حالات، وتعقيم المستشفى بالكامل، وإنشاء أسانسير خاص بالعمليات، وآخر للطوارئ وإمداد المستشفى بتكييف مركزي ليغطي كامل أرجاء المستشفى، وازدادت الطاقة الاستيعابية للمستشفى بعد انتهاء المرحلة الأولى من حيث غرف العناية المركزة، ورعاية قلب، وغرف العمليات، والأقسام الداخلية، وحضانات الأطفال.

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