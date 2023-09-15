الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشارك في صلاة الغائب على شهداء المغرب وليبيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، المواطنين أداء صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا عقب صلاة الجمعة بمسجد لطفي شبارة بحي الشرق،  بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد

ودعا محافظ بورسعيد، لأشقائنا في ليبيا و المغرب، بأن يلهمهم الله الصبر والسلوان جراء هذا المصاب الأليم، وأن يرحم الضحايا و يلهم ذويهم الصبر، وينعم على المصابين بالشفاء العاجل، متمنيا أن يرفع الله هذا البلاء عن أهالي ليبيا و المغرب، وأن يحفظ المولى عز وجل الأراضي العربية من كل سوء.

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة الغائب بجميع مساجد مصر 

وقد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى.

كما أعلن الجامع الأزهر إقامة صلاة الغائب اليوم، عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة؛ ترحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة "دانيال" في ليبيا.


كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، في ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، داعيا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.


وكانت قد قامت الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك بتغيير الغلاف الرسمي، وصورة البروفايل  تضامنًا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي، وكتبت صفحة الأزهر الشريف عليها جملة "اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا".

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر، مساء الأحد الماضي، سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان الآلاف من المواطنين، وغرق عديد المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ بورسعيد صلاة الغائب بورسعيد صلاة الجمعة شهداء

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