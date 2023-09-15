مستفيدو "ستر وعافية" ببنى سويف: "بنشكر الرئيس على كل الحاجات الحلوة دى"

اتجهت قافلة "ستر وعافية" رقم 24 إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، لتقديم خدمات متنوعة للأهالي وكافة أشكال الدعم من خلال مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال أحمد الجزار، مسئول "أبوهشيمة للخير" إن جميع الخدمات التي تقدمها القافلة لأهالي قرية سدس الأمراء والقرى المحيطة بها، تأتي عن طريق عدد من الأنشطة المختلفة التي تفيد المواطنين.

"ستر وعافية".. خدمات متنوعة لأهالي قرية سدس ببني سويف

ووفرت قافلة "ستر وعافية" 1000 كرتونة غذائية و1000 لحاف و300 هدية يتم توزيعهم في كرنفال الأطفال ضمن فعاليات القافلة.

وأكد سامح الصبري، متطوع بمؤسسة أبوالعينين الخيرية، إن قافلة "ستر وعافية" تشمل مواد غذائية وحلوى المولد وشنط مدارس بها كل المستلزمات.

وتضم قافلة "ستر وعافية" حوالي 18 تخصصًا طبيًا مثل الباطنة، العيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، فضلًا عن تسليم أجهزة تعويضية ومعرض ملابس وتوزيع أدوات صحية وشنط على الأطفال بمناسبة دخول المدارس.

وقالت إحدى أطفال قرية سدس الأمراء تعليقًا على القافلة: "أخذت شنطة فيها كل حاجة وبشكر التحالف الوطني على المبادرة جدًا".

فيما عبّرت سيدة من القرية على خدمات وتخصصات القافلة قائلة: "القافلة على أكمل وجه.. ربنا يخليكم ويبارك فيكم".

وأضافت سيدة أخرى: "القافلة جاءت للمنزل وعاينوا حالتي وأخذوا كل الأوراق وفوجئت النهاردة بيقولولي تعالي استلمي الكرسي المتحرك".

ووجه مواطن آخر الشكر للرئيس السيسي على القافلة قائلًا: "بشكر الرئيس السيسي على كل الحاجات الحلوة دي".

كما شارك التحالف الوطني في توزيع مواد غذائية وبطاطين ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة "خيرك سابق" على الأهالي.

كما اهتمت القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات الصغيرة بمساعدة 300 متطوع ومتطوعة.