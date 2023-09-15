ضمن مبادرة "ازرع".. التحالف الوطنى يعقد ندوات لدعم المزارعين فى بنى سويف

ما زالت جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مستمرة لدعم صغار المزارعين، حيث عقدت الهيئة القبطية الإنجيلية ضمن مبادرة "ازرع" بقرية شريف باشا التابعة لبني سويف سلسلة ندوات توعوية.

وعقدت الهيئة ندوة توعوية لصغار المزارعين وقدمت من خلالها نصائح وإرشادات؛ لمواجهة تحديات المناخ خاصة مع قرب فصل الشتاء وتستهدف أكثر من 70 ألف مزارع في بني سويف.

وقالت “مارجة مجدي” مختص التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الإنجيلية: "قدمنا محاضرات عن إرشادات زراعة القمح والمحاصيل الشتوية، من مواعيد الري والزراعية المناسبة، وكيفية تحقيق أعلى إنتاجية.

صغار الفلاحين: “الندوة مفيدة لينا واتعلمنا منها كتير”

ومن جانبه، قال الدكتور سامي رمسيس، استشاري مبادرة ازرع بالتحالف الوطني، إن هذه ندوة توعوية عن محصول القمح وأهميته وطرق زراعته والعميات الزراعية المختلفة، للوصول لأقصى إنتاجيه وأهمية دور الدعم الفني المقدم لصغار المزارعين، والتي كان من الصعب أن تصل إليه.

وأوضح أحد المستفيدين من مبادرة الهيئة القبطية الإنجيلية: "الندوة فادتنا في مواعيد الزارعة، واللي بتبدأ في نص 11، لزراعة المحصول الاستراتيجي القمح".

وأضاف مستفيد آخر من الندوة: "كان في نصائح هامة، عشان نجهز الأرض للوصول لأعلى إنتاجيه.. كلمونا عن كيفية تسميد الأرض وتهيئتها، والأخذ بأساليب الزراعة الحديثة، وتنظيم الري".