مياه أسيوط تطلق مبادرة "ازرع شجرة" لمواجهة التغيرات المناخية

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجدي، مبادرة "ازرع شجرة" ضمن فعاليات مبادرة توعوية طلاب المدارس في 150 مدرسة تحت شعار "صحتهم مستقبلهم".

ويأتي ذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف) ومديرية التربية والتعليم بأسيوط وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادات السياسية بالطفولة و البراعم الصغيرة باعتبارهم بناة المستقبل القريب وصناع الحضارة.

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة على التنسيق و التعاون بين كافة الجهات المعنية و ذات الصلة سواء الحكومية و غير الحكومية و المجتمع المدني، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ فعاليات زراعة و تشجير بالمدارس لدعم جهود الدولة.

و زرعت الشركة شتلات الأشجار بمدارس مراكز ابو تيج والفتح ومنفلوط و هم المراكز المستهدفة بالمبادرة و التي تهدف إلى دعم جهود الدولة في الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، وسيكون لها مردود إيجابي في فكرة تقليل الانبعاثات الكربونية بحيث يكون لدي الدولة فرصة لمواجهة تلك الظواهر، حيث أن الأشجار تكون داعمة بشكل كبير لمواجهة التغيرات المناخية.

ونفذ الفريق التوعوي بالشركة برامج و رسائل توعوية قائمة على ستة رسائل توعوية هامة من بينها (ترشيد استهلاك المياه و عدم إهدارها، الاستخدام الآمن للصرف الصحي، النظافة الشخصية، التغذية والسلوكيات الصحية الإيجابية، تأثير التغيرات المناخية) بتوعية طلاب المدرسة

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