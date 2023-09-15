الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 9 آلاف طن مخلفات وقمامة من شوارع الإسماعيلية خلال أسبوع

رفع مخلفات وقمامة
رفع مخلفات وقمامة

رفعت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي ٨٨٧٠ طنا خلال الفترة من ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣، بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع و الميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

حملات نظافة في مدينة الإسماعيلية 

في مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٣٠ طنا، وأيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٧٠ طنا.

كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٤١٢ طنا، كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ٣٣٠ طنا.

كذلك في قرية الضبعية، تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٤٠ طنا، وفي قرية عين غصين تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لحوالي ١٦٠ طنا، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ١٣٤٢ طنا من القمامة والمواد الصلبة.

في حيِّ أول الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية برفع حوالي ٩٤٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي، وفي حيِّ ثانٍ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١٢٢٠ طنا من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي، كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ١٠١٢ طنا على مدار الأسبوع الماضي.

حملات النظافة في مدينة فايد
وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي ١٥٥٣ طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٧٨٨ طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٩٣٠ طنا من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى ٤٨٠ طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

حملات نظافة في مدينة أبوصوير 
كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى ٦٠٥ أطنان من المدينة والقرى وتوابعها.

وأكد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء تكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.

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