وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد أبوالعباس المرسى

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، صلاة الجمعة اليوم، من مسجد أبو العباس المرسي بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، وأعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ وأهالي الإسكندرية الذين حرصوا على التواجد لصلاة الغائب على ضحايا البلدين الشقيقين ليبيا والمغرب.

وبدأ قرآن الجمعة اليوم، بقراءة من الذكر الحكيم تلاها الشيخ محمد حسان شيخ عموم المقارئ المصرية.

خطبة الجمعة

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "حال النبي صلّ الله عليه وسلم مع أهله، وذلك في إطار مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) التي أطلقتها وزارة الأوقاف حبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ووفاء بحقه.

وتستمر المبادرة طوال شهر سبتمبر 2023، من خلال خمس خطب متتابعة بدأت من الجمعة الأولى من سبتمبر تحت عنوان: "النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تحدث عن نفسه"، الجمعة 8 سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه"، الجمعة 15 سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله"، الجمعة 22 سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه"، الجمعة 29 سبتمبر تحت عنوان: "مظاهر رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) بأمته".

كما يؤدي أئمة وخطباء وزارة الأوقاف صلاة الغائب، بعد صلاة الجمعة على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.

افتتاحات المساجد اليوم

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 22 مسجدًا، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 حتى تاريخه، 175 مسجدًا منها 127 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و48 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وزير الأوقاف بالإسكندرية

وزير الأوقاف بالإسكندرية

وزير الأوقاف بالإسكندرية