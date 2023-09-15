الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"التراث" للموسيقى العربية تحتفل بمئوية سيد درويش فى افتتاح موسمها الفنى

سيد درويش
سيد درويش

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالاتها بمئوية الموسيقار سيد درويش، حيث تفتتح فرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلي، موسمها الفني 2023/ 2024 بأمسية تقام في الثامنة والنصف مساء الأحد 17 سبتمبر، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

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ويتضمن البرنامج فاصلًا لنخبة من أعمال فنان الشعب منها خفيف الروح، الشيطان، دور ضيعت مستقبل حياتى، سالمة يا سلامة، الاروام، إلي جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها تعب الهوى قلبى، من حبي فيك يا جاري، ساكن قصادى، قلبي دليلى، فات الميعاد.. أداء أنغام مصطفى، أسماء كمال، حنان عصام، رضوى سعيد، عاطف عبدالحميد، محمد شوقى، محيي صلاح وأحمد الوزيري.

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ويُعد الموسيقار سيد درويش (1892 - 1923) من مُجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، حيث لحَّن وغنَّى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزءًا من التراث الفني بعد أن نجح في تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضي.

دار الأوبرا المصرية خالد داغر سيد درويش الموسيقار سيد درويش فرقة التراث للموسيقى المايسترو فاروق البابلي

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