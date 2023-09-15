محمد هانى: الأهلى مستعد للسوبر الإفريقى.. وجيلنا طامح لتحطيم الأرقام القياسية

أكد محمد هاني، مدافع الأهلي، أن الجيل الحالي لفريقه طموح وحريص على تحطيم الأرقام القياسية، مشيرًا إلى أن الأهلي يدخل مباراة كأس السوبر الإفريقي بدافع التتويج.

وتحدث “هاني” في حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن مواجهة السوبر الإفريقي التي ستجمع فريقه الأهلي بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري، مساء اليوم، على ملعب (مدينة الملك فهد الرياضية) بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وقال هاني: "أعتقد أن كلا الفريقين الإفريقيين جيدان بنفس القدر، وكما قلت بالفعل نحن في حالة تركيز ومستعدون للتتويج بالكأس".

وعن مدى صعوبة تكرار نجاح الجيل السابق من لاعبي الأهلي، الذي توج من قبل بألقاب عديدة لكأس السوبر الإفريقي، قال مدافع الأهلي: "لا يوجد ضغط في الفوز بأكبر عدد من ألقاب كأس السوبر الإفريقي، على العكس من ذلك، هذا أمر سنحاول القيام به وصنع التاريخ مرة أخرى".

وأضاف: “جيلنا طموح للغاية، ومصمم على تحطيم الأرقام القياسية السابقة، وصنع أرقام قياسية جديدة من خلال الفوز بالمزيد من الألقاب”.

وعن مواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري، الطامح لحصد أول لقب لكأس السوبر الإفريقي في تاريخه، قال هاني: "لن ندخل المباراة ونفكر في عدد المرات التي فاز فيها الفريق الآخر بكأس السوبر، فهذه مباراة مهمة بالنسبة لنا، وهذا كل ما نركز عليه في الوقت الحالي".

وعن إقامة مباراة السوبر الإفريقي في السعودية، قال هاني: "من المفيد لنا أن تقام المباراة في المملكة العربية السعودية، ما يسمح لمشجعي نادي الأهلي بالتواجد بأعداد مهمة لتشجيعنا".

وعن الدافع الذي سيحصل عليه لاعبو الأهلي، عند المشاركة في كأس العالم للأندية، في نهاية العام الحالي، قال: "الفريق بأكمله جاهز ومركز للفوز بهذه المباراة. التواجد في المملكة العربية السعودية، هو أيضا فرصة لنا لنكون على دراية بالأجواء والملاعب في هذا البلد عندما نعود ونلعب كأس العالم للأندية".