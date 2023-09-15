في ذكري رحيله.. أبرز المعلومات عن الأنبا دوماديوس مطران الجيزة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإيبارشية الجيزة للأقباط الأرثوذكس اليوم الجمعة بذكري رحيل الأنبا دوماديوس مطران الجيزة، وفي هذا التقرير نٌستعرض أبزر المعلومات عنه بالتزامن مع ذكري رحيله.

أبرز المعلومات عن الأنبا دوماديوس

الأنبا دوماديوس مطران الجيزة الراحل، ولد في مدينة مغاغة محافظة المنيا في 9 يوليو عام 1925، قضى بداية حياته والمرحلة الابتدائية بمغاغة، وكان يخدم بها في كنيسة السيدة العذراء مريم، ثم بدأ تعليمه الثانوي بمدرسة السعيدية الثانوية، ثم حصل منها على شهادة التوجيهية.

ثم التحق الأنبا دوماديوس بكلية الزراعة في عام 1942 ، ثم حصل على دبلوم معهد التربية عام 1948م، عمل كمدرس بالتعليم الزراعي بطنطا لمدة تزيد قليلاً عن عامين وترهبن الأنبا دوماديوس مطران الجيزة في دير السيدة العذراء والمعروف بالسريان في مارس عام 1951، وتتلمذ على يد الراهب المتوحد القمص مينا البراموسي (البابا كيرلس السادس).

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العمل سكرتيرا للبابا كيرلس السادس

وتمت ترقيته ورُسِمَ قسًا في 15 مارس 1953، ثم رُسِمَ قمصًا في 1955م، كما عمل فترة سكرتيرًا للبابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية الـ116، ثم سامه بعدها أسقفًا للجيزة مع الأنبا مكسيموس أسقف القليوبية يوم أحد التناصير، في 31 مارس 1963

عمل على النهوض بإيبارشية الجيزة، كما بنى بها العديد من الكنائس، وتمت ترقيته مطرانًا بيد قداسة البابا شنوده الثالث مع الأنبا فيلبس مطران الدقهلية ورئيس دير مارجرجس بميت دمسيس وبلاد الشرقية، وذلك في 2 يونيو 1985 م

قام بالصلاة على جثمانه بعد نياحته قداسة البابا شنوده الثالث بمطرانية الجيزة، ومعه لفيفٌ من الآباء المطارنة وأساقفة الكنيسة، ومجمع آباء كهنة الإيبارشية وكثير من آباء مجمع رهبان الدير ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة وسفير الفاتيكان بالقاهرة.