واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها على كافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 82632 مخالفة مرورية متنوعة تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قوانين ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 82632 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(20933) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(934) مخالفة السير بدون تراخيص.

(6) مخالفات الدراجات النارية.

(23) مخالفة موقف عشوائي.

(7) مخالفات شروط التراخيص.

(2063) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

سادت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة والميادين والطرق والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية في حركة المركبات، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة؛ لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة.

وظهرت انسيابية في حركة السير بمناطق كورنيش النيل، بدءا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية للقادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وشهدت محافظة الجيزة سيولة مرورية بمحور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري، وصولًا إلى شارع السودان حالة من السيولة المرورية، وقبل نزلة جامعة القاهرة، وكذلك الأمر بكباري الجامعة والجيزة المعدني، أيضا، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور، والطالبية وفي منطقة مشعل وسيولة مرورية من شارع العشرين حتى الطالبية وميدان الجيزة، وسيولة للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.