الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"الشيخوخة الصحية".. تعرف على تأثير نمط الحياة الصحي لكبار السن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تُعد الشيخوخة من أكثر المراحل المهمة في حياة الإنسان، فهي تمثِّل فترة التغيرات الطبيعية التي يمر بها الجسم مع تقدم السن، ومع ذلك يمكن لنمط الحياة الصحي والتغييرات المرتبطة به أن يؤثر على صحة الأفراد ويمنحهم فرصة للعيش بشكل أفضل في هذه المرحلة.

يُعتبر اتباع نمط حياة صحي أمرًا حاسمًا للحفاظ على الصحة العامة ومكافحة آثار شيخوخة الجسم، وفي حالة مرحلة ما بعد الشيخوخة، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا وتحتاج إلى عناية خاصة، فقد يسهم الحفاظ على نمط حياة صحي في تقليل تأثيرات الشيخوخة وتعزيز الصحة والرفاهية، وفقًا لما ذكره موقع "better health" الطبي.

وأظهرت الأبحاث أنه إذا بدأ كبار السن في عيش نمط حياة صحي في وقتٍ مبكر من الحياة، فسيكون لديك فرص أفضل للبقاء بصحة جيدة مع التقدم في السن، حيث إن تناول الطعام بشكل جيد، والتواصل الاجتماعي وتحسين صحتك، يمكن أن يساعدك على عيش حياة صحية وسعيدة ونشطة مع تقدمك في السن.

كبار السن الأكثر عرضة للخطر.. كيفية التعامل مع الموجة الحارة؟

فوائد نمط الحياة الصحي لكبار السن:

الصحة البدنية: النشاط البدني المنتظم والتغذية المتوازنة تعززان القوة العضلية والمرونة، وتقوية جهاز المناعة، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع.

الصحة العقلية: ممارسة التمارين العقلية مثل حل الألغاز وتعلم شيء جديد يحافظ على سلامة العقل ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الخرف.

الصحة الاجتماعية: إبقاء الروابط الاجتماعية قوية والمشاركة في الأنشطة المجتمعية تعمل على زيادة السعادة والرضا، وتقليل الشعور بالعزلة والوحدة.

بعد تحذير "الأرصاد".. كيف تؤثر التقلبات الجوية على صحة كبار السن والأطفال؟

أهمية التغييرات المرتبطة بالشيخوخة:

تأتي التغييرات التي يرافقها الشيخوخة بتحديات وفرص جديدة، فقد تشمل هذه التغييرات الجسمية والعقلية والاجتماعية، حيث يمكن للأفراد أن يستغلوا هذه التغييرات باتباع نمط حياة صحي وتكيفه مع احتياجاتهم الجديدة، وهذا يشمل الحفاظ على نشاط بدني مناسب، وتعزيز الحياة الاجتماعية والانخراط في الأنشطة المناسبة للعمر.

وأكد الخبراء، أنه يمكن أن يؤثر نمط الحياة الصحي وتغيراته المرتبطة بالتقدم في السن على صحة الأفراد ونوعية حياتهم في مرحلة ما بعد الشيخوخة، حيث إن الالتزام بالروتين اليومي للعناية بالصحة واتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية والأنشطة العقلية والاجتماعية يسهم في تحقيق حياة صحية وسعيدة في هذه المرحلة المهمة من الحياة.

الشيخوخة التغيرات الطبيعية نمط الحياة الصحي نمط حياة صحي شيخوخة الجسم آثار شيخوخة الجسم

مواد متعلقة

صحة كبار السن.. تعرف على قائمة الأطعمة الممنوعة لديهم

تقلبات الجو خطر يهدد صحة كبار السن.. نصائح للوقاية من الأمراض المرتبطة بالصيف

الأكثر قراءة

برلمانية تتقدم بسؤال عاجل للحكومة حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء

توزيع 500 كرتونة وطن لحوم.. قطار الخير للتحالف الوطنى يصل بنى سويف (فيديو)

"الداخلية" تضبط "ربع طن مخدرات" و89 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

السيسى.. رئيس اختاره الشعب فاختار لهم "حياة كريمة"

لتمكين فرق الإنقاذ من البحث.. السلطات الليبية تقرر منع المدنيين من دخول درنة

الحلم.. "حياة كريمة" طفرة حقيقية فى تطوير قرى ونجوع مصر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس