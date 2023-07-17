ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كبار السن الأكثر عرضة للخطر.. كيفية التعامل مع الموجة الحارة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعد الموجات الحارة ظاهرة طبيعية تتكرر في فصل الصيف وترتفع خلالها درجات الحرارة إلى مستويات عالية، فقد تؤثر هذه الظروف الحارة على صحتنا ويمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة مثل الإنهاك الحراري، الضربات الشمسية وحتى الإجهاد الحراري. 

ويلزم اتباع خطوات مهمة للتعامل مع الموجة الحارة بفاعلية للحفاظ على صحتنا وسلامتنا، حيث قدم الخبراء بموقع " nhs" بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع هذه الظروف الحارة:

شرب السوائل بكثافة: 

يوصى بتناول كميات كافية من السوائل، خاصة الماء، للحفاظ على الترطيب وتعويض السوائل التي يفقدها الجسم بسبب الحرارة العالية، إضافة إلى تجنب تناول الكحول والمشروبات ذات الكافيين حيث أنها قد تزيد من فقدان السوائل في الجسم.

البقاء في الأماكن المظللة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس: 

يجب تجنب التحرك في فترات النهار الأكثر حرارة والبقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان، فإذا كان عليك الخروج، فيفضل ارتداء القبعة ونظارات الشمس واستخدام واقي الشمس للحد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

ارتداء ملابس مناسبة: 

يجب ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة ومصنوعة من أقمشة تسمح بتهوية الهواء، يفضل ارتداء الألوان الفاتحة التي تعكس أشعة الشمس بدلاً من امتصاصها.

تجنب التمارين الشاقة في أوقات الحرارة القصوى: 

يجب تجنب ممارسة التمارين الشاقة في فترات النهار الأكثر حرارة، يفضل ممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو المساء عندما يكون الجو أبرد.

وفي حالة ظهور أعراض مثل الغثيان، الدوار، الخمول المفرط، ضيق التنفس أو أي أعراض غير طبيعية أخرى خلال الموجة الحارة، ينبغي التوجه للحصول على الرعاية الطبية.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

يمكن أن تؤثر الموجة الحارة على أي شخص ، ولكن الأشخاص الأكثر ضعفًا هم كبار السن وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا والإناث، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من مرض خطير أو طويل الأمد بما في ذلك أمراض القلب أو الرئة أو مرض السكري أو أمراض الكلى أو مرض باركنسون أو بعض حالات الصحة العقلية.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية متعددة قد تجعلهم أكثر عرضة للتأثر بشدة بالطقس الحار، وأولئك الذين قد يجدون صعوبة في الحفاظ على هدوئهم، بالإضافة إلى الأطفال أو المقيدين أو المدمنين على المخدرات أو الكحول أو المصابين بمرض الزهايمر.

الإنهاك الحراري الإجهاد الحراري استخدام واقي الشمس الموجة الحارة درجات الحرارة ضربات الشمس

الأكثر قراءة

تفاصيل العثور على صاحب وشم "أدهم" فى البساتين

خلف الحبتور يكشف حقيقة شرائه الزمالك

مصدر بـ"تعليم الجيزة": النيابة تحقق فى واقعة وفاة مدير إدارة العمرانية

الإنقاذ البرى ينتشل الجثة رقم 13 فى انهيار عقار حدائق القبة

وفاة سيدة خلال خضوعها لجراحة داخل عيادة طبيب خاص ببورسعيد

بوتين: تفجير جسر القرم جراء هجوم أوكرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟