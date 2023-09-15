"القاهرة الإخبارية": الجيش الصومالى يحبط هجومًا بسيارة ملغومة فى وسط البلاد

أعلن الجيش الصومالي عن إحباط هجوم بسيارة ملغومة في وسط البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

مقتل 30 عنصرًا من الميليشيات الإرهابية

وكانت السلطات الصومالية أعلنت عن مقتل 30 عنصرًا من الميليشيات الإرهابية، في عملية عسكرية لقوات الجيش الصومالي في ولاية (جلمدج) الإقليمية وسط البلاد.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان بثته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أمس الخميس، إن العملية جاءت في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملياتها ضد ميليشيات الخوارج في مناطق بجنوب ووسط الصومال.

وتمكن الجيش الصومالي خلال العمليات العسكرية التي نفذها بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين، من تقويض قدرات الميليشيات الإرهابية وتحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في البلاد.